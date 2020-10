Jean Carlo Yunén, una representación del teatro en el extranjero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jean Carlo Yunén es un joven dominicano de 25 años residente en la ciudad de Los Ángeles, quien se califica a sí mismo como “un artista de multi-media, enfocado en la dirección”.

Yunén ha emprendido un viaje artístico, navegando y exponiendo su potencial en UCLA, Los Angeles Theater Center, Teatros Unidos y Oregon Shakespeare Festival, convirtiéndolo en la próxima apuesta y representación del teatro en aguas extranjeras.

El director ha sido merecedor de reconocimientos como el Premio Joven de la Imagen del Centro de la Imagen en 2019, y está a la espera de tener una exposición individual en el mismo el próximo año.

Su más reciente trabajo es una colaboración con la división de UCLA, REMAP, que se encarga de investigar cómo nuevas tecnologías pueden ser usadas en el arte de storytelling, para dirigir el proyecto titulado “A Most Favored Nation”, un proyecto de teatro inmersivo que utiliza realidad aumentada [AR] para contar la historia a través de la acción que sucede físicamente en el escenario en conjunto con elementos que se ven superpuestos a través de la cámara de un smartphone proporcionado por ellos mismos como elemento de la historia.

También será el director de una obra virtual para el festival de obras nuevas latinas titulado Ingenio, organizado por el Teatro Milagro en Portland, en colaboración con una coalición de compañías teatrales latinas, y aprovechó este mágico momento para conversar con El Nuevo Diario sobre su inicios en el teatro, sus inspiraciones y vivencias, y proyectos próximos.

P. ¿Cómo empezó tu trayecto hacia la dirección de teatro?

R. Estudié en Los Ángeles donde tuve la oportunidad de hacer doble carrera. La carrera que elegí en la universidad fue cine, televisión y teatro, con énfasis en el teatro. Mi segunda carrera fue ciencias ambientales, y la parte que me gusta de naturaleza y ecología la ejerzo con la fotografía, que es otra de mis pasiones.

P. ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte al teatro?

R. Puedo decir que siempre tuve la sensibilidad artística. Tenía ocho años cuando tuve mi primera cámara, luego con mi papá y mis padrinos que también hacen fotos, nos íbamos de excursión. También en el colegio siempre participaba en las obras teatrales e interpretaba papel principal. Aunque ya no actúo (risas).

¿Te gustaría incursionar en la actuación en el futuro?

No, creo que la actuación fue sencillamente una introducción al arte escénico. En el colegio actuaba y lo disfrutaba. Cuando entre a la universidad fue que considere tomar las artes escénicas como carrera.

P. Y en la universidad, ¿Cómo llegaste a introducirte en el mundo del teatro?

R. Empecé con una clase de introducción de cine y descubrí que me gustaba mucho y luego hice una clase de producción de cine. En ese momento quería una clase de dirección de cine, pero no estaba disponible, solo dirección de teatro. Tenían una clase de dirección de teatro y una vez la tome dije “esto es lo que me gusta, quiero estar dirigiendo y me gusta el escenario”.

P. ¿Alguna vez has tenido una mala experiencia en el teatro?

R. Me pasó una vez que un actor a 30 minutos de iniciar la obra no aparecía. Me llamó la directora de escena y me dijo que el actor no estaba ahí. Por suerte andaba cerca, pues si la obra se presenta varios días, algunas veces iba. Acabe haciendo el papel, por suerte era secundario, y como los ensayos eran de cuatrohoras me sabía la mayoría de las escenas.

P. ¿Y cuál ha sido la experiencia que te ha dado mayor satisfacción?

R. Dirigí una obra titulada “Unseen”, era una historia muy bonita e íntima. Trataba sobre una fotógrafa de guerra y su relación con su pareja que vivía en Turquía.

Fue de las mejores experiencias para mí porque aprendí mucho en el proceso y me sentí orgulloso de mismo porque vi de donde empecé hasta donde llegué, y vi el fruto de tantos años de esfuerzo.

¡Y mi mamá pudo ver esa obra! Fue la primera vez que pudo ver algo que había hecho, fue muy especial.

P. ¿Has escrito guiones para teatro?

R. Si, aunque no escribo mucho. Escribí una obra que produje que era mi tesis de grado en la universidad, pero usualmente solo dirijo. A mí me encanta la colaboración de hacer obras nuevas con una persona que escriba y otra que la interprete, que soy yo. La colaboración creativa me apasiona mucho.

P. ¿Cuál género del teatro te apasiona más?

R. Esa es una pregunta que me hago mucho, siento que puedo navegar en distintos géneros, pero definitivamente me apasiona el drama con una historia bien construida, pero con algunas inyecciones de comedia. Y aunque no es un género como tal, también me gusta el realismo americano, y también el realismo mágico que tenemos los latinos.

P. Y si pudieras elegir, ¿Prefieres consumir el teatro americano o el teatro latino?

R. En Latinoamérica hay muy buen teatro, pero también me gusta mucho el teatro contemporáneo que sé está haciendo en Estados Unidos. Siento que hay una explosión de creatividad en términos de como contar historias diferentes en el escenario.

Creo que si me pusieran a elegir prefiero estar dirigiendo teatro contemporáneo porque refleja lo que está sucediendo en el momento, y no estar reviviendo obras clásicas.

P. ¿Cuáles son esas obras que piensas que pasarán la prueba del tiempo?

R. A mí me encantan las obras clásicas de algunos autores europeos, porque entiendo que trascienden y siempre son relevantes. Por ejemplo, el autor europeo Henrik Ibsen.

Antes de que pasara la pandemia iba a dirigir una obra que se llama Brand. La obra era sobre un pastor y su pasión de seguir al pie de la letra las escrituras de la Biblia, también habla un poco sobre el fundamentalismo y de la política, y como vivir éticamente.

Siento que estos temas sobrepasan la prueba del tiempo, y como creadores siempre caemos en esos temas sobre como nos relacionamos el uno con el otro.

P. ¿Qué piensas que pueda pasar con la industria del teatro en tiempos donde el contacto físico está restringido?

R. Yo creo que el teatro vive de la interacción entre la audiencia y el escenario. Creo que todavía tenemos que ir descubriendo como en el medio virtual podemos ir recibiendo eso, ya sea con un chat donde se pueda ir interactuando con la audiencia, u otra herramienta.

De lado de los artistas creo que nos ha abierto una puerta para colaboración remota porque ahora puedo ir colaborando con otro artista de otro país e ir intercambiando ideas, y creo que va a enriquecer mucho el contenido que se produce.

Es un medio diferente y creo que es interesante porque lo estamos descubriendo, y creo que eso creará una ola diferente de creatividad para el medio virtual.

P. ¿Algún director de teatro que te inspire?

R. He aprendido mucho de un director latino que se llama José Luis Valenzuela, es mexicano y radica en Los Ángeles.

He tenido la dicha de trabajar muy de cerca con él, y mucho de lo que he aprendido en dirección se lo debo a él. Ha impulsado mucho el movimiento chicano en la ciudad.

P. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentas a la hora de dirigir una obra de teatro?

R. Para mí es descubrir exactamente saber cuál es la pregunta principal de la obra. Es ese momento cuando estoy en conversación conmigo, y saber de qué sirve lo que estoy explorando. Una vez entiendo lo que estoy buscando con la pieza de arte pues todo lo demás cae en su lugar.

P. ¿Enfrentas un mayor reto trabajando con actores americanos o latinos?

R. Se me hace cómodo trabajar con actores latinos porque puede entender ambos idiomas. Los latinos tienen una sensibilidad al idioma diferente y ven el mundo de forma distinta también.

P. No has trabajado teatro en República Dominicana, ¿Te gustaría?

R. Claro, me gustaría hacer algo. Aunque sea una obra íntima y eventualmente pase al Teatro Nacional (risas).

P. ¿Con cuáles actores dominicanos te gustaría trabajar?

R. Como en los últimos tres años no he tenido la oportunidad de viajar mucho, desconozco un poco lo que está sucediendo en el país. De lo que recuerdo, me encantaría trabajar con Nashla Bogaert.

En Los Ángeles también está la actriz Gabriela Ortega con la que he trabajado. También es escritora y siento que tiene buena sensibilidad al idioma y me gustaría hacer algo con ella en República Dominicana.

P. ¿Qué podemos esperar de ti para el futuro?

R. Ahora estoy trabajando en la preproducción de un proyecto en colaboración con un centro de nuevas tecnologías, UCLA y Amazon Studios para realizar un teatro inmersivo con realidad aumentada.

La idea es que la historia pasa en el escenario con actores presentes, pero también grabaremos una historia paralela que será proyectada a través del celular, y ambas estarán superpuestas una con otra. La audiencia podrá visualizar el mismo actor en mundos paralelos.

El proyecto se llama “A Most Favored Nation” y por la pandemia la obra será pospuesta para estrenarse el año próximo.