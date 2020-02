Jean Carlo Santos: “Al cine dominicano le hace falta mejorar lo que ya tienen”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Jean Carlo Santos, un joven productor dominicano, que trabaja para contribuir con el desarrollo del cine criollo, está realizando una excelente labor en las producciones cinematográficas con calidad y versatilidad, con el fin de aportar al desarrollo de la industria del cine dominicano.

En su corta trayectoria, Jean Carlo ha trabajado en España como productor principal en Deckar Producciones, donde realizó audiovisuales para artistas internacionales, en busca de nuevos horizontes se traslada Nueva York y realiza el largometraje “Atrako por Joder”.

Junto al director Yaniel Paulino ha desarrollado trabajos como: la serie “El Caso Desconocido” y la película Americana “Greyscale”.

“Son muchos los avances que ha tenido el cine dominicano, hay una gran diferencia entre sus inicios y la actualidad, ha mejorado notablemente tanto en la producción como en la edición, así como en los alcances internacionales ya que tenemos figuras como José Maria Cabral en los Oscar, y la producción Que León en Netflix”.

“Aun teniendo estos avances, entiendo que al cine le falta mejorar lo que tienen, ya que aquí se quedan los mismos técnicos, las mismas personas y cada uno de esos profesionales llegan hasta cierto nivel, hay una línea de la creatividad que ya ellos no pasan en las producciones al menos que busquen otros profesionales, por eso hay muchos productores que son artistas pero que prefieren producir con otra persona ya que reconocen que el otro tiene algo que ellos mismo no”, explicó.

Jean Carlo explica que a pesar del crecimiento de la industria, las puertas no están al 100% abiertas para los jóvenes que quieren incursionar en este arte, “algo lamentable es que aquí no le quieren dar el paso a nadie ya que se quedan con los que están y aunque llegue alguien más, con ideas innovadoras, a esos no les dan la oportunidad” puntualizó.

Actualmente se encuentra trabajando un proyecto cinematográfico muy ambicioso donde está rodando escenas tanto en New York como en el República Dominicana. En esta película llamada “Something of Value” está trabajando con el actor dominicano Antony Alvares, quien representa uno de los papeles principales. Para dicha producción se están haciendo negociaciones con Netflix, HBO Latino, Ecuador, México Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana.

