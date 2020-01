Jean Beltrán el modelo dominicano que triunfa en tierras europeas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El modelo dominicano radicado en Italia, Jean Beltrán, manifestó este lunes que antes de llegar al estrellato sufrió discriminación por ser un hombre de piel negra.

Durante una entrevista con el politólogo Anderson Rodríguez en el programa El Nuevo Diario en la Noche, que se transmite por El Nuevo Diario TV, Jean motivó a los jóvenes a luchar por sus sueños sin importar los obstáculos que puedan presentarse.

Beltrán, de 26 años, quien es oriundo del barrio Manganagua, en el Distrito Nacional, dijo que antes de mudarse al extranjero tenía una vida estable en la República Dominicana, alegando que todo eso cambió cuando llegó a la ciudad de Napoles, Italia, donde estuvo a punto de abandonar sus sueños debido a que pasó muchas precariedades.

“Yo llegué a Italia con 30 euros en los bolsillos, pasé hambre, me vi sin trabajo, dormía en un banco a veces en el piso, sin embargo, no me rendí”, destacó.

Señaló que “muchos me discriminaron por ser negro, pero cuando una persona cree en algo Dios se lo concede y el universo actúa a tu favor, ya que personas me aconsejaron que me pusiera a vender drogas y hacer lo mal hecho y yo nunca caí en la tentación”.

Dijo que ha desfilado para importantes marcas como Giorgio Armani y Christian Dior.

“Pero la satisfacción más grande que me ha dado esta carrera es ver sonreír a mi madre, quien me crió sola y lo ha dado todo por mí.”, resaltó.

Agregó, que uno de sus sueños es modelar para Gucci, aunque reconoció que esa empresa tiene un estereotipo de modelos definidos.

Asimismo, dijo que está trabajando en el proyecto de su fundación “Fe Indetenible” la cual se dedicará a llevar recursos a los más necesitados.

