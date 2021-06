Jean Alain sobre MP: Ninguna de esas personas es más seria que yo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró este martes que ninguna de las personas que actualmente integran el Ministerio Público es más seria que él, ni desde el titular, ni el más humilde de los fiscales.

El exfuncionario del pasado Gobierno también indicó que los bienes materiales que posee hoy en día los tenía antes de ocupar funciones públicas.

“Ahora comenzará una campaña mediática por parte de ellos sacando un sin número de informaciones y poniendo los centavos en millones y los millones en trillones que no existen. Ningunas de esas personas es más seria que yo y lo que tengo hoy en día lo tenía antes de ser funcionario y ahí están mis declaraciones juradas. Ninguna de esas personas es más seria que yo, ni del titular ni el más humilde de los fiscales y todo lo que dirán será contestado y también se explicará el por qué se dice cada uno de esos argumentos”, indicó en el programa “El Sol de la Mañana.

Las declaraciones de Rodríguez se producen luego de que anoche miembros del Ministerio Público realizaran allanamientos en un apartamento de su propiedad y de personas cercanas a este.

Esta mañana la Procuraduría General de la República (PGR) informó que Rodríguez y otras seis personas son investigadas por corrupción, lavado de activos y otros delitos.

En el caso, llamado Operación Medusa, son investigados, además de Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas.

Los sospechosos son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos, según un comunicado de la PGR.

Por el momento han sido arrestadas cuatro personas: el ex asesor de la PGR Miguel José de Moya, el ex encargado del Departamento de Contabilidad Rafael Antonio Mercedes Marte, la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado y el ex director de Tecnología de la Información Javier Alejandro Forteza Ibarra.

Relacionado