(VIDEO) Jean Alain Rodríguez llega a la Procuraduría 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Arribó a la Procuraduría General de la República (PGR) próximo a las 12 del mediodía de este martes, el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien está acusado de una serie de delitos por parte del Ministerio Público.

Rodríguez había manifestado que iría a la Procuraduría para ponerse a disposición de las autoridades luego de ser impedido de salir el pasado jueves hacia el extranjero sin ninguna orden de un juez.

“Tal cual he dicho estoy aquí y reitero, a mi nadie me ha llamado ni me han convocado para estar aquí hoy, yo vine voluntariamente para ver de qué se trata este proceso de investigación y persecución en mi contra”, precisó el exfuncionario tras ser abordado por los periodistas a las afuera de la Procuraduría.

Asimismo, dijo que si las autoridades tienen una orden de arresto en su contra que lo sometan a la justicia “y nos veremos en la corte”.

A la llegada de Rodríguez se encontraba un grupo de personas del movimiento Frente Amplio de la Lucha Popular (Falpo) en las afuera de la Procuraduría vociferándole corrupto y charlatán.

El Ministerio Público (MP) acusó este martes al exprocurador de la República, de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Junto al exprocurador, indica un comunicado de prensa que también están siendo acusados de los mismos cargos Miguel José de Moya asesor de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain, Rafael Antonio Mercede Marte, quien se desempeñó como encargado del departamento de contabilidad de la Procuraduría, Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa de la Procuraduría General, y Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución.

Tras las acusaciones del MP Rodríguez aseguró que ninguna de las personas que actualmente integran el Ministerio Público es más seria que él, ni desde el titular, ni el más humilde de los fiscales.

El exfuncionario del pasado Gobierno también indicó que los bienes materiales que posee hoy en día los tenía antes de ocupar funciones públicas.

