Jean Alain insiste conocer su proceso judicial en libertad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exprocurador general de la República y pieza clave del caso Medusa, Jean Alain Rodríguez, afirmó este lunes que la Constitución ordena un juicio en libertad, puesto que ya finalizó la investigación del caso.

En una misiva enviada a los medios de comunicación por su barra de defensa, compuesta por Carlos Balcácer y Gustavo Biaggi, explicó que lleva un año y tres meses recluido en la cárcel de Najayo, y aseguró que las autoridades han violado su derecho de la presunción de inocencia.

“La investigación concluyó el pasado 8 de junio y con ella desapareció también la única razón para mantenerme privado de libertad, por lo que finalmente corresponde la variación de la medida de coerción que contra mí pesa y permitirme poder ser juzgado en libertad, colaborando en el proceso de mi defensa para demostrar mi inocencia”, añadió en su carta el exfuncionario.

Asimismo, en el documento se refiere a casos de los supuestos narcotraficantes, funcionarios de este Gobierno y de la Cámara de Cuentas, inspectores que han sido acusados de espionaje y hasta a procuradores que perdonan fiscales que colocan drogas en barberías, se les respetan sus derechos, el debido proceso y hasta se ordena no pisotear su moral.

En ese mismo orden citó el caso de Odebrecht, donde prácticamente todos los imputados fueron absueltos y logrando condena a sólo dos personas, proceso que fue supuestamente preparado y litigado por el procurador adjunto de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicando que a ellos se le permitió conocer el caso penal en libertad.

“En mi caso ha sido todo lo contrario para encarcelarme y mantenerme en prisión, el pueblo dominicano ha visto y comprobado con sus propios ojos, que se ha violado la Constitución y el debido proceso, iniciando cuando se me impidió la salida del país sin orden judicial, nunca me citaron ni interrogaron a pesar de haberme puesto a disposición del Ministerio Público en numerosas ocasiones, me arrestaron sin notificación previa y sin peligro de fuga”, sostuvo en la instancia.

Dijo, además, que le incautaron bienes de origen lícito adquiridos hasta 15 años antes de ejercer la función pública, violaron el derecho de ser escuchado ante un juez y “no me han entregado a la fecha gran parte de las pruebas que me descargan y que mantienen en su poder”.

Precisó que el órgano fiscalizador concluyó la investigación, con supuesto “éxito”, “sin ninguna obstrucción” presentaron acusación en su contra y han expresado en todos los medios que están “blindados”, lo que implica que nada ni nadie puede cambiar la “fortaleza” de ese expediente, según sus propias palabras.

En fin, “es momento de defenderme, como corresponde en los tribunales, y en libertad”.-

