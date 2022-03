Jean Alain: “He cometido errores en la vida, pero nunca un delito”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró durante la audiencia de este martes, que nunca ha cometido un delito.

“He cometido errores en la vida, pero nunca un delito. Decir la verdad en el momento incorrecto me ha traído a desenmascarar la mentira en el lugar correcto”, expresó Rodríguez.

Denunció que cumple “nueve meses bajo arresto; sin interrogarme, sin requerirme, sin llamarme”.

“Sin ninguna explicación ni delito me presenté voluntariamente a la Procuraduría General el 29 de junio del 2021 y me puse a la orden de la justicia. Con humildad y respeto le contestamos en ese momento, sométanme y detengan la prisión hasta que las muestren. Sin delitos, sin pruebas, sin auditorías, sin testigos, sin peligro de fuga, sin obstaculizar la investigación, en fin, sin causar un daño, me tienen desde ese día privado de libertad”, dijo.

Sostuvo que lo tienen privado de libertad “sin ser ingeniero, por temas de pintura, impermeabilizantes y de construcción, sin yo haber puesto un solo block. Esos son temas administrativos y no penales y en todo caso dónde están los 60 contratistas que supuestamente construyeron mal. No han interrogado ni a uno solo de ellos a pesar de afirmar en múltiples ocasiones que son estructuras inservibles. Ni los llamarán, porque no es justicia, es venganza”.

“Me tienen privado de libertad por supuestos sobornos, pero nadie sabe quienes son esos sobornantes, ni como pagaron, cuándo, dónde, por cuál obra. No han presentado nada porque a mi nadie me ha dado nada”, añadió.

