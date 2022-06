Jean Alain denuncia que ha pisado sangre de los heridos en Najayo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exprocurador de la República e implicado en el caso Medusa, Jean Alain Rodríguez, denunció este martes que ha pisado sangre de los múltiples heridos que se encuentran en la cárcel Najayo Hombres.

El exfuncionario realizó la denuncia ante los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde conocen un recurso interpuesto por el consejo de defensa, para que le varíen la medida de coerción que pesa en su contra.

Dijo además, que la celda que está recluido es un lugar extremadamente peligroso, por lo que teme por su vida.

“Aspiro a que me permitan defenderme, de la manera que ustedes entiendan, no me lo coarten, nunca he obstruido ni intimidado testigos como dice el Ministerio Público”, pidió Rodríguez a los magistrados.

Asimismo, aseguró que tiene suficientes arraigos familiares, económicos y patrimoniales para que le otorguen prisión domiciliaria, asegurando que nunca tuvo intención de huir del país, como el órgano persecutor ha manifestado en reiteradas ocasiones.

“Hay evidencias donde pueden ver el peligro que hay en la cárcel, no hay un solo día que en Najayo no incauten 15 y 20 cuchillos, son decenas de muertes que ocurren”, agregó el exprocurador.

