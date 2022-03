Jean Alain al MP: “Si se robó mucho en mi gestión recuerden que ustedes eran parte de esa gestión”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, le respondió este martes a las acusaciones emitidas por el Ministerio Público, el cual aseguró en semanas anteriores que “cuando se roba mucho, hay que investigar mucho”.

“Si se robó mucho en mi gestión recuerden que ustedes eran parte protagonista de esa gestión” les dijo Jean Alain.

El ex procurador se expresó ante la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, quien conoce una solicitud de prórroga pedida por el Ministerio Público al vencerse el plazo de ocho meses que le otorgó el tribunal y no presentar acusación en su contra.

Durante la misma, Jean Alain consideró que la prórroga no debe ser otorgada y explicó los motivos,

Recordó que “hace así un año la PEPCA le dijo al tribunal, al país y al mundo que tenían un expediente blindado y hoy resulta que necesitan más tiempo para finalizar su manipulada investigación”.

“Estoy privado de libertad por promover la construcción de cárceles. Lo hice convencido de que contribuye a reducir la criminalidad; lo hice porque es lo humano; porque es una deuda atrasada por más de 70 años que nos presenta ante nuestra gente y el mundo como inhumanos ante tanto hacinamiento, drogas, violaciones y muertes. No decidí impulsar esas construcciones por antojo, sino porque 41 de las 42 cárceles dominicanas habían sido construidas por la propia Procuraduría General en pasadas gestiones, y la nueva Ley 113-21 en su Art. 54 a quien ordena hacerlo es a la Procuraduría, confirmando la práctica de mis antecesores”, resaltó el ex procurador.

“El pueblo y yo esperamos que esta gestión no les haya regalado 220 millones a esos 11 contratistas”

Asimismo, denunció que la actual gestión invirtió y pagó más de 220 millones a 11 contratistas de los que presuntamente fueron sobornados, por las mismas obras, “ratificando la actual Procuradora Miriam Germán Brito de forma expresa que los contratos firmados durante su gestión eran correctos”.

Sostuvo que el Ministerio Público de forma categórica había afirmado en la pasada audiencia que esos 11 contratistas no le pagaron sobornos a esta gestión.

¿Ustedes investigaron a la gestión actual para afirmar que no hubo sobornos, apoderaron a una jueza de la Suprema Corte para investigar, hicieron interrogatorios, analizaron sus finanzas, dónde está el archivo concluyendo que no se pagaron sobornos por esos 220 millones que no estaban contemplados en los contratos iniciales?”, cuestionó.

Afirmó que lo tienen en prisión por invertir en el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, pero que la actual gestión invirtió y pagó más de 220 millones a esos mismos 11 contratistas por las mismas obras, ratificando la actual Procuradora Miriam Germán Brito de forma expresa que los contratos firmados durante su gestión eran correctos.

Dijo que la realidad es que esas 11 adendas representan la construcción de 8,000 de los 10,000 millones invertidos, todos esos contratos tienen sus garantías y es a los contratistas que le deben reclamar si es que hay vicios de construcción como dicen, sin privar a nadie de su libertad.

“El pueblo y yo esperamos que esta gestión no les haya regalado 220 millones a esos 11 contratistas, sino que antes de firmar hayan revisado las obras para continuar con la conclusión de las mismas; hayan revisado los tiempos para darles más tiempo; hayan revisado que no tenían vicios para firmar sin exigirles repararlos; hayan revisado las licitaciones para firmar por escrito que fueron exitosas y minuciosas; que hayan revisado los valores para no pagar sobreevaluaciones; que hayan revisado cada pago para no pagar 220 millones de más, porque de lo contrario, si pagaron 220 millones sin revisar nada, entonces le regalaron esos 220 millones a estos contratistas que la PEPCA llama sobornantes”, sostuvo el ex procurador.

Durante su presentación, el ex procurador sostuvo que la PEPCA ocultó y no puso en ejecución el inicio de la auditoría de las obras de construcción.

