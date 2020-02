JCE y partidos acuerdan puntos de cara a elecciones municipales

Comparte esta noticia

Pleno extiende plazo de alianzas presidenciales y congresuales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En la audiencia de este miércoles, el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) y los representantes de los partidos políticos acordaron varios puntos a tomar en cuenta para las elecciones municipales del 15 de marzo.

Durante la audiencia que empezó en la mañana y concluyó pasadas de las 4:30 de la tarde, el Pleno y las organizaciones acordaron:

Investigar de forma exhaustiva para saber qué ocurrió con el sistema de voto automatizado y determinar los responsables para sancionarlos.

Hacer reuniones periódicas fijas con todos los delegados desde la fecha hasta las elecciones.

Establecer el voto manual en las elecciones municipales y presidenciales/congresionales; el horario de votación será desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

De igual manera, se estableció observar y grabar los escrutinios; también, acordaron que el Pleno ofrecerá una disculpa pública con todas sus consecuencias, “pero esto no basta para reconocer el daño, el cual tiene que ser reparado”, dijo el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, sobre este punto.

Además, se estableció que se cambiará el tamaño de las boletas para el 15 de marzo, y que se incinerarán las que se usaron el frustrado proceso del domingo.

Igualmente, se mantendrá la cadena de custodia para los equipos usados en el voto automatizado hasta que se realice la investigación.

Se acordó reforzar la seguridad con los militares electorales en los recintos de votación.

Extensión plazo

A petición de los delegados de los partidos políticos, el Pleno extendió el plazo para la presentación de solicitudes de alianzas o coaliciones para las elecciones presidenciales y congresuales hasta el próximo martes 25 de febrero de 2020, que vencía la medianoche de este miércoles.

De igual forma, extendió el plazo para el depósito de candidaturas presidenciales y congresuales hasta el 10 marzo.

Duras críticas tuvo que escuchar el doctor Julio César Castaños Guzmán por más de cinco horas: “La JCE es reina de la permisividad”; “por su irresponsabilidad deberían renunciar, “si solo hubiese cumplido con Ley de Partidos Políticos y Ley Electoral”; “Junta perdió su credibilidad”.

Presidente JCE pide disculpas

El presidente del órganon electoral, Julio César Castaños, pidió disculpas a los partidos políticos, y admitió que “se cometió un error” que lo ha llenado de tristeza, destacando que “la vergüenza” la han pasado “todos desde los empleados hasta los funcionarios y miembros del Pleno”. “Esto me ha llenado de tristeza”, precisó.

“Yo no tengo que defenderme de nada, cuando algo no sale bien hay que pedir disculpas, la verdad es que no se supo la magnitud del problema”, agregó.

Pero, Castaños Guzmán, dijo a los delegados que la JCE los necesita, “acompáñennos, todos juntos démosle un testimonio de civilidad para la salvaguarda de la democracia”.

Dice se sienten avergonzados por lo ocurrido

Castaños Guzmán manifestó este miércoles que los miembros de esa institución sienten vergüenza por lo ocurrido el pasado domingo cuando “se vieron obligados” a suspender las elecciones municipales “por fallos técnicos”.

“Nos sentimos avergonzados, cómo pasó esto, cómo ocurrió (…) nadie se puede imaginar los momentos de amargura que hemos vivido. Pasaron meses trabajando para que todo saliera bien, pero no salió bien”, dijo el magistrado en una audiencia pública que inició a las 10 de la mañana en la sede del órgano electoral.

Sin embargo, Castaños Guzmán agregó que el Pleno no pedirá misericordia ni perdón, “porque en nuestra conciencia no hemos hecho nada incorrecto”.

Quique advierte peligro

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Batlle, dijo que “se puede investigar lo que sea, todos sabemos o supone quien lo hizo”.

“Quiero hacer una advertencia, porque probablemente no se puedan hacer las cosas que se querían con el voto automatizado, pero sí con el voto manual, ojalá la Participación Ciudadana y la OEA pudieran tener un delegado en cada recinto porque lo que viene es terrible y lo quiero advertir desde ahora”, adelantó.

Los delegados de los partidos políticos coincidieron en pedir una investigación de las causas que motivaron la suspensión de los comicios el 16 de febrero y que sus resultados sean ofrecidos antes del 15 de marzo.

Funcionarios del DNI en JC

Juárez Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista, y Dionisio Restituyo, del Frente Amplio, dijeron al pleno no explicarse porque el funcionarios de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) están vinculados al proceso electoral.

Castillo Semán señaló el caso del delegado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Robert de la Cruz Carpio, quien es Sub- director del DNI.

De su lado, Restituyo dijo al Pleno que “este es el único país del mundo donde el ministro de Interior y Policías, es delegado de un partido político”.

JCE debe compensar dinero gastado

Unos 64 millones gastó el Bloque Institucional Social Demócrata.

El presidente del Partido Unidad Nacional (PUN), Pedro Corporán, dijo que “por habernos cambiado de casilla perdimos 150 millones de pesos”.

Añadió que solo “recibimos 12 millones en cuatro partidas”.

Saladín: “Aquí nadie renuncia”

Las fuertes acusaciones de Juárez Castillo Semán a los miembros del Pleno hizo estallar al doctor Roberto Saladín: “Yo no creo que hicimos un fraude electoral, nosotros no vamos a renunciar, tenemos una responsabilidad y la vamos a cumplir junto al personal de los centros electorales, y el pueblo si tiene derecho a exigir que hagamos esas elecciones por mandato constitucional”.

“No podemos en una coyuntura de este tipo, salvo el poder que tiene facultades para hacer un juicio político, la Cámara de Diputados, nosotros no podemos desertar a este derecho de organizar unas elecciones para el 15 de marzo”, aseguró.

Por Lilliam Mateo

