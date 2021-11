JCE y Ministerio de Salud Pública firman acuerdo para mejorar servicios ciudadanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), firmaron este lunes un acuerdo interinstitucional con el objetivo de contribuir a mejorar los servicios públicos de los ciudadanos y ciudadanas.

Estos compromisos fueron firmados por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo y el ministro de Salud Pública, Dr. Daniel Enrique de Jesús Rivera Reyes.

Durante el acto, Jáquez Liranzo indicó que este acuerdo procura generar una unificación de criterios en cuanto a los registros y datos de los hechos y eventos que se producen, en lo que ambas instituciones intervienen estableciendo canales expeditos que cubren información que le permite generar una secuencia de datos coherentes y fieles a los hechos que han sido registrados.

“A través del presente acuerdo formulamos aunar esfuerzos para que el Congreso Nacional apruebe oportunamente un marco normativo actualizado que habrá de regular al Registro Civil, y de esta manera darle vigencia a los derechos fundamentales que son inherentes a las personas, tales como el derecho a la familia, a la identidad, entre otros”, expresó Jáquez Liranzo.

En tanto que Rivera Reyes, ponderó la importancia de este acto para la institución que dirige, y agradeció a la JCE la ayuda que les ofrece al permitir una mayor conectividad, una rápida intervención para la validación de cada una de las actas que se registren, obtener la facilidad que va a permitir que las personas estén más conscientes del diagnóstico definitivo de las causas de las muertes de las personas.

“Regularmente, cuando se hace el acta, que se puede descartar algo, pues se necesita un tiempo de pruebas de laboratorios, también de revisión, de notificación y de apoyo que tenemos que hacer. Si pones el diagnóstico de una enfermedad que tiene que ser notificada como el caso de la leptospirosis, hay que darle el chance y tiempo para que verifiquen en los laboratorios, y esto nos va a permitir un diagnóstico más certero y una estadística más fiel en nuestro país”, explicó Rivera Reyes.

Lo que contempla el acuerdo

La JCE entregará al MISPAS mediante formato electrónico, a través de su Dirección Nacional de Informática, el acceso permanente a la consulta de información de los nacimientos registrados, a saber: nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, lugar de ocurrencia del nacimiento y datos de la madre.

Asimismo, el MISPAS tendrá acceso permanente y la demanda de la consulta de las defunciones registradas, a saber: nombre, apellido, número de cédula/pasaporte, fecha de la defunción, edad, sexo, nacionalidad, lugar de ocurrencia del fallecimiento y causa de la muerte.

El ente sanitario también podrá consultar sobre los datos de las inscripciones en los libros de registros de nacimiento ordinario, tardío u oportuno, así como las inscripciones en los libros de registros de nacimiento de hijos (as) de extranjeros no residentes, de conformidad con la Ley General de Migración No. 285-04, y demás disposiciones sobre la materia, las inscripciones en los libros registros de defunción, tardíos u oportunos.

Presidente JCE: plazo de tres días para defunciones es “fatal, breve e inhumano”

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, aprovechó la ocasión para referirse a la propuesta formulada por el Pleno del órgano comicial de cara a modificar la Ley 659 sobre los Actos del Estado Civil, al indicar que la misma está depositada en el Congreso Nacional en espera de ser aprobada.

Esta adenda se refiere al artículo 66 sobre la comunicación de fallecimiento por el Ministerio de Salud, en el párrafo I y II, en cuanto a la unificación de criterios sobre las causas de defunciones.

“El plazo que establece actualmente la ley para el registro de las defunciones son de tres días, es un plazo fatal en la buena excepción de la palabra, es fatal para el organismo que lleva a su cargo constitucionalmente el Registro Civil de la Junta Central Electoral, es un plazo fatal porque es extremadamente inhumano y breve, que en medio del dolor… en tres días pensar en registrar a la persona querida que ha fallecido”, dijo Jáquez Liranzo.

Indicó que la JCE ha en la propuesta ha establecido que ese plazo sea aumentado a 90 días y aseguró que de ese modo es un tiempo razonable para que se pueda materializar el mismo.

Jáquez expresó que actualmente hay una situación con un sinnúmero de enfermedades que el Ministerio de Salud Publica requiere a los fines de hacer el diagnóstico final ante la Organización Mundial de la Salud de plazos para ratificar o rectificar las causas de las muertes.

“La Junta Central Electoral se encuentra optimista sobre el curso que ha venido tomando la propuesta presentada para la adecuación de esa legislación ante la cámara legislativa, cuyo poder del Estado, esperamos que pueda atender con celeridad debido a la propuesta que ha sido presentada”, expresó Jáquez Liranzo.

Manifestó que el Pleno de la JCE valora los importantes esfuerzos que desde su ámbito de competencias ha venido realizando el Ministerio de Salud Pública, el cual a través del personal que labora a nivel nacional ha sido un actor clave para que los niños, niñas y adultos de familiares de las personas fallecidas puedan recibir los documentos que emanan el Registro Civil.

Sostuvo que lo propio ocurre con las más de 60 delegaciones que tienen la JCE en los distintos hospitales que permiten eliminar el subregistro del país gracias a la colaboración que siempre ha recibido la institución del Ministerio de Salud Pública.

Además de Jáquez Liranzo, estuvieron presentes durante la firma del acuerdo los miembros titulares de la JCE, Rafael Armando Vallejo, Dolores Altagracia Fernández, Samir Chami Isa y el Secretario General de la JCE, Sonne Beltré.

Por el Ministerio de Salud Pública asistieron el viceministerio de Garantía de la Calidad, José Antonio Matos; la directora de Análisis de Situación, Clares Shayra Pérez; la directora de Información en Salud, Juana Guillermina Rodríguez; director de Vigilancia Epidemiológica, Ronald Skewes y la coordinadora del Viceministerio de Salud Colectiva, Yocastia de Jesús.

