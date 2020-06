JCE sin respuesta de 9 países para elecciones en el exterior; Washington D.C. niega permiso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) informó este martes de que continúa a la espera de nueve países respecto a los permisos correspondientes para el voto de los dominicanos en el exterior y de la negación de dicha autorización por parte de las autoridades de la capital estadounidense, Washington D.C.

En ese sentido, el segundo informe relativo a las gestiones de Cancillería dominicana para los comicios del 5 de julio, establece que Holanda, Suiza, Curazao, San Marteen, Antigua, Trinidad y Tobago, Panamá, Venezuela y Puerto Rico, aún no han emitido respuesta ni opinión acerca de la celebración de elecciones en sus respectivos territorios.

De su parte, Estados Unidos reiteró los términos de la nota diplomática no. 20-534 en la cual establece que no prohíbe las elecciones de gobiernos extranjeros. Mientras que Florida dio su anuencia a la celebración de elecciones y, en el caso de Washington, la Alcaldía del Distrito Columbia notificó que, en virtud de la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, “esa ciudad no estaba en condiciones de atender favorablemente nuestra solicitud”.

Por otro lado, la embajada de Italia en Santo Domingo solicitó “mayores informaciones sobre la modalidad de votación prevista para la celebración de las elecciones el próximo 5 de julio y, en particular, tanto si se prevé llevar a cabo la consulta electoral utilizando procedimientos excepcionales o no tradicionales, como una indicación específica de los centros de votación y las fechas y horarios de celebración del voto”.

En tanto que Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España y Nicaragua, mantienen la misma posición indicada en el primer informe, se podrán llevar a cabo las elecciones siempre y cuando se acaten las medidas sanitarias establecidas en esas demarcaciones.

