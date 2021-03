JCE no utilizará voto electrónico en elecciones de profesores de la UASD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), decidió no utilizar el voto electrónico en los comicios electorales de las Asociaciones de Profesores y del Comité Ejecutivo Nacional de las Asociaciones de Profesores (FRAPROUASD), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), debido al fracaso de estos equipos tecnológicos en las elecciones municipales de febrero de 2020.

La notificación fue hecha por el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, a la rectora de la UASD, profesora Emma Polanco, vía una comunicación a la que tuvo acceso El Nuevo Diario.

No obstante, en la misiva la Junta mostró su disposición de colaborar en el proceso eleccionario de la alta casa de estudios, “con el apoyo logístico según su disponibilidad material y equipo humano”.

En respuesta a una solicitud de colaboración de la UASD para sus elecciones pautadas para el 15 y el 29 del próximo mes de abril, el Pleno de la JCE respondió que “la Junta Central Electoral no está considerando el uso del voto electrónico, dadas las consecuencias negativas que conllevó el uso de esa modalidad de votación en los procesos electorales organizados por esta institución, en el pasado reciente”.