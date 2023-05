JCE: medios de comunicación son fundamentales para el proceso electoral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) durante la celebración de la II Cumbre Nacional de Mujeres Políticas 2023, llevada a cabo este viernes, presentó la Guía de Cobertura Electoral Inclusiva y con Perspectiva de Género, que sostiene que el equilibrio, la credibilidad y la veracidad son principios fundamentales para el ejercicio de la comunicación en un proceso electoral.

Y es que, como parte de su responsabilidad social, indicaron que los medios de comunicación están compelidos a informar adecuadamente en contextos tan relevantes para la vida democrática e institucional como son los electores.

“Aunque existan cuotas, compromisos y voluntades políticas que hagan las instancias correspondientes en aras de alcanzar y garantizar la paridad electoral, esta no puede lograrse sin un ejercicio periodístico comprometido y a favor de la equidad”, praxis planteada en la cumbre.

Durante la actividad se planteó que en los medios de comunicación, sus periodistas deben “tener a mano herramientas y una formación adecuada en materia electoral con perspectiva de género que evite una cobertura inadecuada durante el proceso de las elecciones, que incurra en el uso de estereotipos sexistas como exclusión y un trato diferenciado entre mujeres y hombres como protagonistas de la información.

Una de las conferencistas internacionales, Magda Gabriela Villafuerte Cohelo, en su disertación sobre “Retos y Obstáculos para el acceso a cargos de representación, campañas Políticas, acceso a medios de comunicación y propaganda electoral, la experiencia mexicana”, dijo a las mujeres dominicanas que es una responsabilidad denunciar la violencia política que sufren las candidatas en todo el proceso electoral.

“Es violencia no preguntarle a un hombre si está preparado para asumir la Presidencia, pero a una mujer si le preguntan constantemente”. Adujo que los partidos políticos no le dan el presupuesto a las mujeres y eso también, “es violencia y si tiene que denunciar”, dijo la expositora magistrada Gabriela Cohelo.

Cohelo reiteró que: “Partidos Políticos que no tenían claro, spots genéricos solo con hombres, pero las candidatas que habían cumplido con la postulación del 40% no estaban en la lista, eso no es una falta, pero si violencia política contra sus candidatas. El no dar financiamiento el no darles a las mujeres para realizar sus campañas”.

En ese sentido, dijo “es importante que las mujeres veamos que como mujeres en poder estamos en riesgo, hay un término si realmente las mujeres están recibiendo positivamente las denuncias de violencia política”.

Su conferencia “Retos y Obstáculos para el acceso a cargos de representación: Campañas políticas, acceso a medios de comunicación y propaganda electoral, la experiencia mexicana”.

Insistió en que las mujeres políticas se vuelven incómoda para el patriarcado, a nivel interno y partidos políticos, en ese orden, exhorto a cientos de dirigentes dominicanas a convertirse en red de apoyo.

Durante la “Cumbre de Mujeres Políticas”, fue presentada la Guía de Cobertura Electoral Inclusiva y Con Perspectiva de Género, dirigido a los medios de comunicación y a las organizaciones políticas.

Dicha guía establece en sus conclusiones que las buenas prácticas para el cumplimiento ético y legal van desde ampliar las aristas informativa, poniendo un énfasis particular en determinar la incidencia especial de los temas en el electorado femenino y en las candidatas.

En ese marco también fue presentada la conferencia “Cobertura de Medios de Comunicación en Campañas Electorales con Perspectiva de Género”, por Millizen Uribe, subdirectora, editora digital del Periódico Hoy; Guía Enfrentando la Violencia Política contra las Mujeres, a cargo de María Cristina Capelo y Deborah Galindo, entre otros temas.

