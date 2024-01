JCE inicia impresión de más de 17 millones boletas para elecciones municipales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta Central Electoral (JCE) inició este viernes la impresión de más de 17 millones de boletas con los candidatos, para las venideras elecciones municipales previstas a celebrarse el 18 de febrero.

“Se está iniciando la impresión de 17 millones 870 mil 650 boletas municipales, repartidas en 798 partes diferentes”, manifestó Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente de la JCE.

Durante una rueda de prensa Jáquez Liranzo explicó que la empresa ganadora de la licitación para realizar dicho trabajo, fue la Editora Corripio y que las boletas se emitirán atendiendo a las siguiente descripción:

Siete millones 260 mil 525 boletas de alcaldías en 164 partes; un millón 674 mil 800 boletas de direcciones distritales en 235 partes; un millón 699 mil 150 boletas de regiduría para 124 demarcaciones con hasta 10 regidores; 5 millones 561 mil 375 boletas de regiduría en formato superior para 40 demarcaciones con hasta 19 regidores, incluidas circunscripciones electorales; un millón 674 mil 800 boletas de vocalías en 235 artes.

“Esto impacta la cantidad de candidatos y candidatas de 19,194, de ellos 10,880 son hombres y 8,314 son mujeres”, apuntó.

Finalmente, destacó la labor del Tribunal Superior Electoral (TSE) que emitió sentencias, “Y que a la fecha, ha sido apoderado de 157 acciones, de las cuales más del 90 % ya ha sido fallado. De estas acciones, 57 casos han impactado la boleta electoral y han sido ejecutada oportunamente”.

Tácito Perdomo

Mientras que el delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la JCE, Tácito Perdomo, manifestó que a su juicio todo marcha de manera adecuada y que el proceso va normal.

“No estamos adelantados en nada, estamos al día y no podemos perder ni un minuto. No hay tiempo que perder”, enfatizó.

A esto agregó que el proceso de impresión no es en un día, ni se comienza todo junto. “Lo que se ha optado, como se hace todos los años, es comenzar por lo que ya está terminado”.