JCE dice auditoría forense a voto automatizado contará con observación electoral internacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, informó este lunes en declaraciones a los medios de comunicación que la Auditoría Forense al Sistema de Voto Automatizado utilizado en las Primarias Simultáneas que realizará la empresa Deloitte Touche, Sociedad Anónima, contará con el acompañamiento y presencia de representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

El Presidente de la JCE resaltó que la auditoría que realizará la empresa costarricense Deloitte Touche, la cual tiene doce mil socios en todo el mundo, es un evento que se debe realizar en absoluta transparencia, por lo que, además de UNIORE, la institución hizo la invitación a todos los delegados técnicos de partidos políticos ante las direcciones de Informática y de Elecciones a que estén en “acompañamiento y presencia de la auditoría forense que realizará la empresa Deloitte”.

Respecto de publicaciones realizadas por la prensa sobre algunos socios en particular de la empresa Deloitte Touche, Sociedad Anónima, que tuvieron una serie de requerimientos en algunos países, el Presidente de la JCE aclaró que la empresa que hará la auditoría es una empresa de Costa Rica y que esta no ha tenido ningún problema con nadie, y que es una de las empresas de las cuatro más grandes del mundo.

En lo que tiene que ver con la auditoría a los códigos fuentes y el software, el Magistrado Castaños Guzmán expresó que ese primer reporte de auditoría se tendrá en dos semanas aproximadamente.

Explicó que, por requerimiento de uno de los proponentes de la auditoría, será seleccionado de manera completamente aleatoria el 5% de las 7,372 que fueron usadas para el proceso de elecciones Primarias Simultáneas.

Dicho porcentaje corresponde a un total aproximado de 400 máquinas que serían auditadas.

Con relación al actual escenario electoral de Bolivia, el Presidente de la JCE dijo que el mismo “no es comparable porque lo que nosotros tuvimos aquí fueron unas elecciones primarias y aquello fue una elección presidencial” y además de que “Bolivia no tiene voto automatizado ni voto electrónico”. Explicó que la situación generada en dicho país sucedió con un proceso con boletas físicas y conteo manual.

Respecto al uso del Voto Automatizado en las elecciones de febrero de 2020, afirmó que “la institución no tiene ningún inconveniente en discutir esto públicamente y en que se escuchen los verdaderos argumentos y no enjuiciamientos de oposiciones de afirmación de asuntos que no están probados todavía, porque el país necesita conocer públicamente lo que piensan los que están a favor y los que están en contra, de hecho, hemos convocado también a todos los delegados de los partidos políticos para que nos acompañen en una Audiencia Pública, donde vamos a debatir si el Voto Automatizado se va a utilizar en las elecciones de febrero de 2020”.

Respecto de propuestas de candidaturas, el Presidente dijo que el momento de tomar una decisión, desde el punto de vista jurídico, corresponde a un procedimiento que tiene que agotar la JCE, en el caso del nivel presidencial y congresual, y las Juntas Electorales, en el caso del nivel municipal.

Finalmente, el Presidente de la JCE dijo que “en la historia electoral de este país nunca se habían tenido unos resultados tan rápidos y tan trasparentes, y esto fue posible precisamente por el Voto Automatizado”. Dijo que en seis semanas la empresa Deloitte estaría entregando los resultados de dicha auditoría, pero que a más tardar en dos semanas se tendría el primer entregable de la misma, que justamente se refiere a la auditoría del software, en una completa transparencia y acompañamiento de los delegados técnicos de todos los partidos políticos y de UNIORE.

