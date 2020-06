JCE coordina cómputo electoral en el exterior

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Junta Central Electoral (JCE) sostuvo este jueves una reunión con los veedores y delegados técnicos de partidos políticos, a los fines de tratar todo lo relativo al cómputo electoral en el exterior para las Elecciones Extraordinarias Generales del 5 de julio de 2020.

Johnny Rivera, director de informática, dijo que fue explicado a los partidos políticos la nueva figura de centro de acopio que fue incluida en el cómputo electoral del exterior, la cual será instalada en varias localidades del exterior para transmitir las relaciones de votación a las Oficinas de Coordinación de la Logística Electoral (Oclees).

Indicó como ejemplo que, “en el caso de España, que tiene 10 ciudades que van a estar recibiendo electores, no todas van a transmitir, sino que van a tener 3 o 4 centros de acopio de donde van a estar transmitiendo”, precisó.

Igualmente, detalló que fue tratado la composición del padrón del local y del exterior, y que fue programada una reunión para la próxima semana a los fines de tratar aspectos relacionados a la comunicación y la seguridad de lo que se va a estar transmitiendo desde el exterior.

Entre los países que han dado su consentimiento para celebrar el proceso comicial en su territorio están España, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico y Aruba, mientras que Uruguay solicitó de las autoridades electorales dominicanas la presentación de un plan sanitario que se aplicaría en la jornada electoral, en el marco de la emergencia sanitaria vigente por el COVID-19.

Por otro lado, Chile, Alemania y Reino Unido han dado a conocer que “prefieren no tomar” el riesgo de permitir esos comicios para no poner en riesgo las medidas que han tomado contra el virus, mientras que Holanda, Suiza, Curazao, San Martín, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago y Panamá no han respondido a la JCE en este sentido.

Los dominicanos empadronados en la diáspora son 595,879, según informaciones emitidas por la Junta Central Electoral.

Las elecciones presidenciales y legislativas, que inicialmente estaban previstas para el 17 de mayo, fueron postergadas a causa del coronavirus y si es necesaria una segunda vuelta se celebrará el 26 de julio.

