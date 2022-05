JCE celebra Cumbre Nacional de Mujeres Políticas; aseguran persisten barreras para ingreso de mujeres a la política

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez, encabezó este martes la Cumbre Nacional de Mujeres Políticas por motivo del 80 aniversario del sufragio femenino donde manifestó que el derecho de las ciudadanas dominicanas a ser postuladas como candidatas en los procesos electorales presenta aún muchas dificultades para que se integren en igualdad de condiciones en los espacios políticos.

Jáquez precisó que al cumplirse ocho décadas que la aprobación del sufragio femenino fue un hecho simbólico cuyo voto sería un experimento sin consecuencia político-electoral alguna, es decir, sin efecto para la elección de representantes

Dijo que el hombre dominicano tenía casi un siglo ejerciendo sus derechos políticos electorales, “lo que da cuenta de la inserción tardía de la mujer dominicana en la deliberación; en tomarles en cuenta como ciudadanas para la promoción de políticas públicas y la toma de decisiones que impacten su esfera de derechos; su estereotipado y reducido papel dentro de la sociedad a los aspectos del hogar y el nulo o inexistente rol público de liderazgo político”.

Manifestó que la democracia comenzó y se desarrolló con la fatídica exclusión y subordinación de lo femenino e insistió que en la actualidad persisten factores estructurales que impiden o limitan el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.

“No hay, no están, no participan, es el escudo de la reticencia machista para estereotipar, invisibilizar, discriminar, excluir y marginalizar a la mujer política dominicana, con la falsa excusa de ausencia de liderazgo político femenino. Lo que se refleja en las actitudes culturales basadas en modelos patriarcales, estereotipos sexistas y roles tradicionales de hombres y mujeres; en el deficitario empoderamiento económico de las mujeres o en los dramáticos casos sobre violencia de género o acoso político hacia las mujeres”, indicó Jáquez durante su intervención.

Detalló que falta de sensibilización y educación con perspectiva de género, la indiferencia y el desdén hacia la paridad política sustantiva, que no “es otra cosa que la indiferencia a la igualdad y la libertad misma, niega derechos, ningunea y cosifica “lo femenino”. El ejercicio de los derechos políticos electorales sin condiciones de igualdad y libertad entre hombres y mujeres, se traduce en que la mitad de la sociedad dominicana esté subrepresentada, para ello el sistema electoral no juega un papel neutral: influye en la participación, representación y gobernabilidad”.

Subrayó que las mujeres están escribiendo un nuevo contrato social de democracia política paritaria que no será “letra muerta, requerirá un movimiento activo, estructurado y articulado, para que la paridad política más allá de la paridad electoral 50/50 de hombres y mujeres en las listas de candidaturas por la que abogamos que sea instituida, tenga características específicas que la conviertan en una paridad fuerte y que esa medida esté acompañada de un sistema electoral favorable al género, de la voluntad política, de un movimiento de mujeres activo, que vigile la aplicación e implementación de la paridad, de organismos electorales comprometidos con el control de legalidad de las exigencias de género y de mecanismos de selección de candidaturas que contribuyan a la nominación, postulación y elección de mujeres”.

Reiteró que la representación no puede ser igualitaria sin la representación descriptiva y sustantiva de la mujer, como mitad de la sociedad dominicana.

“No es verdad que no hay, que no pueden, que no quieren… sí se puede, porque en el Estado dominicano, mujeres hay muchas”, finalizó Jáquez.

Patricia Lorenzo Paniagua: “Existe una evidente subrepresentación de las mujeres”

La presidenta de Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la JCE, Patricia Lorenzo Paniagua, reflexionó que hoy, 80 años después del sufragio femenino, ve con orgullo el camino recorrido.

Reconoció que el derecho al voto fue sin dudas el acontecimiento feminista de mayor trascendencia y la puerta de entrada al ejercicio de todos los derechos civiles y políticos.

“Es indudable que contamos con avances, pero también hay que reconocer que alguno de estos han sido desiguales, basta con mirar la tasa de representación y quienes suelen tomar las decisiones”, argumentó.

En ese sentido, dijo para la JCE esto ha sido y continuará siendo un gran desafío para consolidar la democracia, que atañe a más de la mitad de la población, para asegurar la representatividad y legitimidad del sistema democrático y sus instituciones.

La miembro titular de la JCE indicó existe una evidente subrepresentación de las mujeres, de la que el Estado no puede seguir siendo cómplice, y abogó por enmendar las deudas históricas con diversos colectivos con una reforma a la Ley de Partidos y la de Régimen Electoral.

“En esta primera Cumbre Nacional de Mujeres Políticas, hacemos un llamado a los partidos políticos a fin de asumir un compromiso proactivo y explícito con el principio de igualdad, no discriminación y equidad de género en todo su quehacer”, expresó.

El reto es 50- 50 – exclamó -, al tiempo de resaltar que el compromiso de abrir nuevas sendas de desarrollo para todas las mujeres es imparable, porque “hay mujeres, y muchas”.

Laura Chinchilla llama a aceptar desafío por una democracia paritaria

“Sí se puede, claro que se puede cuando hay voluntad política”, afirmó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sobre la participación de las mujeres en la política. No obstante, reconoció que la lucha a favor de los derechos de la mujer siempre ha sido un camino empinado y lleno de obstáculos.

Durante su intervención en el primer panel de la cumbre, la exmandataria recordó que logró a ser diputada gracias a que se entendió que no bastaba con la cuota.

“Porque sabemos que en los partidos nos hacen trampa, y en lugar de ponernos en los puestos elegibles, nos ponen abajo. Es lo que sigue explicando por qué hoy, en República Dominicana, a pesar de los avances normativos indiscutibles. En las elecciones del 2020 se mantuvo una brecha de 35% entre los puestos que consiguieron las mujeres y los hombres”, argumentó.

Postuló que la República Dominicana no se merece seguir ocupado el lugar 62 de 188 naciones en materia de porcentaje de mujeres que participan en el Congreso Nacional.

Hizo un llamado a trabajar para generar cambios de cara a las elecciones 2024, aceptando el desafío planteado por el presidente de la JCE de establecer un nuevo pacto social por una democracia paritaria.

Monica Banegas: “La paridad no es un tema de las mujeres”

En tanto que la directora del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer de la República de Ecuador, Monica Banegas, inició su intervención afirmando que la paridad nos es un tema de las mujeres, sino de la democracia.

Enfatizó que las acciones afirmativas y las cuotas de género son necesarias, por lo que saluda la propuesta de la JCE sobre la democracia paritaria de 50-50. En cuanto al feminismo, precisó que no es una ideología, sino una perspectiva, un concepto consustancial a toda democracia, por lo que también debe ser parte de las organizaciones políticas sin importar que sean liberales, conservadoras, de izquierda o progresistas.

“Creo firmemente que si somos el 50% de la población, ese 50% debe y tiene que gobernar”, enfatizó.

La jornada estuvo compuesta por cuatro paneles que iniciaron con un panel magistral titulado “Tendencias, avances y desafíos en la participación política de las mujeres: Desde los procesos electorales hacia la administración pública,” a cargo de la expresidenta de la República de Costa Rica, Laura Chinchilla y la exvicepresidenta y la directora de la Fundación Haciendo Ecuador y del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer de la República de este país, Mónica Banegas.

Posteriormente se desarrolló el ‘Panel Municipal’ que trató sobre “Las Mujeres en las agendas políticas locales”, y fue desarrollado por la viceministra del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Dilia Leticia Jorge Mera; la alcaldesa del municipio de Salcedo, María Mercedes Ortiz; del municipio de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez y la representante de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, Juana Ferrer.

De igual manera, se llevó a cabo el Panel Legislativo que abordó “Agendas legislativas con enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos”, y que estuvo cargo de la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful; la diputada de Provincia Santiago de los Caballeros y presidenta de la Comisión de Género de la Cámara Diputados, Magda Rodríguez; la Diputada Provincia Puerto Plata, Ivannia Rivera y la Diputada Provincia San Pedro de Macorís, Fior Daliza Peguero.

El evento finalizó con el Panel Administración Pública relacionado con “La toma de decisiones y el liderazgo en la administración pública”, a cargo de la titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, Claudia Rita Abreu; la viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Olaya Dotel; la exministra de la Mujer, Janet Camilo y la presidenta del Círculo de Mujeres con Discapacidad, Cristina Francisco.

