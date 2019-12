JCE celebra audiencia pública para conocer solicitudes de cambios de partidos PTD, PASOVE y PDI

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente, Julio César Castaños Guzmán, celebró este lunes una audiencia pública con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos, a los fines de conocer de las solicitudes de cambios formuladas por los partidos PTD, PASOVE y PDI, así como de la presentación formal de banderas y símbolos de los partidos y movimientos políticos que fueron reconocidos recientemente.

En tal sentido, luego de conocidas las solicitudes de cambio antes mencionadas y de escuchadas las opiniones de los partidos políticos que tuvieren alguna objeción respecto de las mismas, el Pleno de la JCE decidió otorgar un plazo de 1 día para que dichas objeciones y observaciones sean depositadas por escrito ante la Secretaría General de la JCE.

Igualmente, el Pleno de la JCE dio un plazo de 1 día para que fuesen presentadas las objeciones por escrito respecto de las presentaciones formales de banderas y símbolos que fueron exhibidas por el Partido País Posible (PP,) Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa’ Cuando (MCNPC), Movimiento Político Águila (MA), Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo (MIMCO), Agrupación Política Confraternidad Ciudadana (CCD) y Movimiento Independiente Nigua por el Cambio (MINPC).

Finalizada la audiencia, el Presidente de la JCE explicó a los medios de comunicaciones que la institución se encuentra trabajando, a través de su Dirección de Elecciones, en lo que respecta al proceso de las boletas impresas para los recintos electorales que no tendrán Voto Automatizado en las elecciones municipales, a la vez que resaltó que en la institución no hay problemas con ese tema “porque usted no puede tener boletas impresas sino tiene candidaturas. Sucede que para esas candidaturas hay unos plazos que están corriendo en las 158 Juntas Electorales y que son 158 decisiones en cada admisión de candidatura, y eso todavía no ha ocurrido”.

El pleno de la JCE estuvo presidido por el magistrado Julio César Castaños Guzmán con la participación de los miembros titulares Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos por el Secretario General de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.

Anuncios

Relacionado