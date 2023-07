JCE aclara no le compete gestionar pruebas antidoping que partidos piden a precandidatos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Junta Central Electoral (JCE) aclaró este viernes, que no le compete interferir en las pruebas de dopaje que los partidos políticos les exigen a sus precandidatos.

En respuesta a la denuncia que hizo el partido la Fuerza del Pueblo (FP), de que la JCE lo excluyó de la lista enviado a los laboratorios de las pruebas antidoping, el órgano electoral dijo en un comunicado que: «No es competencia ni atribución de la Junta Central Electoral, gestionar con ningún laboratorio, ni disponer ningún tipo de medida respecto a la realización de pruebas de antidoping a las personas que decidan participar como precandidatos/as o candidatos/as en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos».

Agregó que esto es «una facultad exclusiva de dichas organizaciones políticas».

Asimismo, destacó que «de acuerdo a los artículos 49 y 50 de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y los artículos 143 y 150 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, la competencia de este órgano se circunscribe a la recepción de las precandidaturas y de las propuestas de las candidaturas».

«En este último caso para su posterior declaratoria de admisión o no, por lo que la JCE informa a la ciudadanía que respecto a la exigencia de la constancia escrita que acredita la no presencia de sustancias psicotrópicas en la sangre u orina, realizada en el país por un laboratorio reconocido, la Junta Central Electoral no tiene que adoptar ninguna decisión sobre el particular», añadió la JCE.

Se recuerda que el delegado Político de la FP ante la JCE, Manuel Crespo, fue quien hizo la denuncia y dijo que “curiosamente vemos como el listado de la principal organización opositora del país no aparece en los laboratorios, lo cual implica retraso para que nuestros precandidatos y precandidatas se hagan la prueba antidoping en los laboratorios autorizados por el organismo comicial”.

En ese sentido, le exigió al pleno del organismo electoral dar una explicación sobre por qué no aparece ese partido en el listado oficial de organizaciones que la JCE envió a los laboratorios para que sus aspirantes a diferentes posiciones puedan realizarse las pruebas, tal y como lo establece la Ley 33-18 de Partidos, Agrupación y Movimientos Políticos.

Relacionado