JC Shoes: Una marca que nació como resultado de la búsqueda de un buen y versátil calzado de mujer en nuestro país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Desde el 2019 Jemmy Canela dio un gran paso de formarse y laborar en el sector turismo por muchos años, a convertirse en una empresaria y diseñadora de calzados y complementos para la mujer.

Una marca de piezas artesanales de primera calidad y terminación

“JC SHOES” nace porque en mi país no encontraba un calzado fuera de lo común y que se adaptara a mi estilo y tipo de cuerpo, empecé a buscar opciones donde pudiera crearlos no solo para mí, sino para la mujer en general que busca un calzado diferente, divertido y fuera de lo común. El convertir una materia prima en arte y poder llevarla a los pies de otras mujeres es gratificante. Nuestra meta es demostrar que el calzado no es un complemento sino, más bien una prenda protagonista al vestir.

“Reunirme con los artesanos y conocer la materia prima desde cero, ser parte de todo el proceso y saber que con nuestra marca apoyamos directamente a esas familias que utilizan este oficio como sustento de vida”, dijo Canela.

Los complementos son realizados mayormente por tejidos vegetales naturales y ecológicos como el lino, yute, palma de iraca, cuero, cedro,rafia, gobelinos entre otros.

Su primera oportunidad en pasarelas se le dio maestra de la moda dominicana Giannina Azar en el RDFW 2019, pasando luego por Dominicana Moda 2019 en la colección ¨Studio 54¨, Miami Swim Week 2019, Fashion at the Pool y Barranquilla Fashion Week.

En 2020, participó con Giannina Azar en su desfile luego de la pandemia y en el 2021, y participó como diseñadora emergente en el marco del RDFW con su colección llamada “Matices”, en cuyo desfile contó con los bañadores de la marca dominicana Marian Swim wear.

Ha colaborado con certámenes de belleza como Miss Mundo Latino, editoriales de bodas de playa con Pilar Ricart y colaboraciones con diseñadoras como Giannina Azar, Maricha by: Yesmin Serulle, Bianna Candelario, Joe Alarcón, entre otras.

Sus diseños son elaborados por artesanos, que van desde aretes elaborados a mano, bolsos y carteras, zapatos desde plataformas, flats, alpargatas, sandalias, zapatos de noche, entre otros.

TIPS para Cuidados de los Zapatos:

– Luego de utilizar el calzado, lo ideal es guardarlo en su guarda polvo, de no tener uno, utilizar un forro de algodón.

– Nunca limpiarnos directamente con un detergente líquido para telas de color o agua. Sino aplicar con un cepillo el producto y agua diluida hasta limpiar donde se desea.

– Mantenerlos en un lugar seco y evitar bolsas plásticas ya que producen humedad, mohoy deterioro del calzado.

El Showroom de JC SHOES está ubicado en la Calle Max Henriquez Ureña 51 en Los Prados. Puedes comunicarte al (809) 718-3420 y seguirla en sus redes como: @jcshoess.

Relacionado