Jazz y Wizards, al acecho de Collin Sexton

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CLEVELAND.- En vista de las complicaciones surgidas en las negociaciones entre Collin Sexton y los Cleveland Cavaliers, ya son varios los equipos que han comenzado a interesarse por la situación del base. Según asegura Sam Amico, periodista de Hoops Wire, tanto los Utah Jazz como los Washington Wizards se encuentran observando de cerca qué ocurre finalmente con el jugador, esperando que surja la oportunidad de hacerse con sus servicios.

Sexton afronta el mercado como agente libre restringido, lo que significa que Cleveland tendrá la última palabra incluso si llega a un acuerdo con otra franquicia, pero no está claro hasta qué punto los de Ohio están dispuestos a igualar cualquier cifra. Según los rumores, las peticiones del base rondan los 25 millones de dólares anuales, mientras que la oferta de los Cavs es ahora mismo de 40 millones en tres temporadas, lo que genera una brecha tan grande entre ambas partes que será difícil de cerrar. Según Amico, la franquicia ha hecho saber al jugador que esa es su propuesta final, y que si cree que puede obtener algo mejor, es libre de buscarlo en el mercado.

Pese a los 24,3 puntos que Collin promedió en la temporada 20-21, los de Cleveland no han quedado del todo prendados por el base, a quien claramente han apartado como cabeza del nuevo proyecto en detrimento de Darius Garland. Es más, el buen funcionamiento del equipo el pasado curso tras su lesión parece haber reforzado la idea de que Sexton no termina de ser una pieza central en el futuro del equipo, que con su forma de actuar está lanzando el mensaje de que no se va a hipotecar por él. Veremos, no obstante, si mantienen esa misma actitud en caso de que otra franquicia ponga sobre la mesa la cifra que el jugador pide y tengan que decidir si la igualan o no.

Relacionado