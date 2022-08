Jazz y Knicks retoman sus negociaciones por Donovan Mitchell

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Después de varias semanas de distanciamiento entre ambas partes, los Utah Jazz y los New York Knicks han retomado sus negociaciones comerciales centradas en Donovan Mitchell, según han informado los periodista de The Athletic, Tony Jones y Shams Charania. No obstante, las discrepancias entre las dos gerencias se mantienen por lo que una posible operación no es inminente.

A lo largo de las negociaciones, los Knicks han dejado muy claro su interés en Mitchell. Ambas partes discutieron seriamente un traspaso durante la celebración de la Liga de Verano de Las Vegas a mediados de julio, pero las conversaciones se han estancado desde entonces, con un último mes de inactividad casi completa. Ahora, a falta de poco más de un mes para el comienzo del training camp, ambas franquicias han vuelto a sentarse.

Aún así, todavía hay una distancia considerable entre la oferta de los Knicks y las altas exigencias de los Jazz. El CEO de la franquicia de Salt Lake City, Danny Ainge, quiere recibir un paquete compuesto por jóvenes y hasta seis picks del draft, mientras que Leon Rose no está dispuesto a dar más de cuatro selecciones de primera ronda y tratará de desprenderse del menor número de talentos de futuro posible.

A Mitchell le restan otros tres años más de contrato garantizado, además de un cuarto sujeto a una opción de jugador, por lo que en Utah no tienen una urgencia real por dar salida a su máxima estrella. Sin embargo, ahora es el momento ideal para desprenderse de él, tanto por valor individual del jugador como por timing del proyecto tras la llegada de Will Hardy como entrenador jefe y el aparente deseo de elegir lo más arriba posible en el draft de 2023.

Además, Charania y Jones informan que Washington Wizards y Charlotte Hornets siguen muy interesados en Mitchell, por lo que no hay que descartar posibles sorpresas de última hora, como ocurrió con el traspaso de Rudy Gobert a Minnesota Timberwolves.

Relacionado