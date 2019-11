“Jazz Nights at Acrópolis” anuncia su Edición Navidad 2019

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el objetivo de darle la bienvenida al mes de diciembre, Jazz Nights at Acrópolis anunció la presentación de su “Christmas Edition 2019” con tres eventos cargados de jazz, blues y otros géneros.

Un comunicado de los organizadores del evento indica que las actividades, las cuales serán abiertas a todo el público y libre de entrada, serán realizadas los días 4, 11 y 18 de diciembre a las seis de la tarde en el Atrio Central del citado centro comercial.

El referido documento indica que para el día 4 “dos ensembles de la Escuela de Música de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) entregaran repertorios de temas navideños y de jazz instrumental y vocalizado, en originales arreglos, bajo la tutela de sus profesores: el ensemble de Latin Jazz y el de Métricas Irregulares”.

Para el miércoles 11, la agrupación Eddy Alba & Friends “reinventarán temas recordados por todos, con la esencia de los crooners, en navideñas como Have Yourself a Merry Little Christmas, Jingle Bells, Santa Claus is Coming to Town”.

La presentación de la referida agrupación abarca también “rock al estilo swing – Jump de Van Halen, Smells Like Teen Spirit de Nirvana, y otras de Pet Shop Boys, U2 y hasta The Police”.

Posteriormente, el miércoles 18 “Jazz Nights at Acrópolis celebra la navidad a ritmo de jazz y bailables navideños, con el Joel Rosario Quintet”.

“La noche arrancará con un primer set de temas de navidad a ritmo de Jazz, para luego terminar con bailables de manos del talentoso y carismático saxofonista”, agregan los organizadores.

Acrópolis Center y Jazz en Dominicana, en agosto de 2017, formaron una alianza y crearon el espacio de música en vivo “Jazz Nights at Acrópolis”. El Club de Jazz es un espacio donde el público disfruta de originales propuestas musicales que las agrupaciones, en variados formatos y estilos, con pasión entrega.

