Jazz en Dominicana presenta Jazzistas Argentinos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Desde Buenos Aires, Argentina, vía New York, llegan los jazzistas argentinos días Carolina Santos y Germán Damianich para dos muy especiales y variadas presentaciones en los espacios de Jazz en Dominicana los días viernes 7 y martes 11 de octubre.

Comentó Fernando Rodríguez De Mondesert de Jazz en Dominicana: ¨Desde hace varios años, cuando la vocalista Carolina Santos estuvo tomando clases en la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la UNPHU, estábamos planificando realizar estos conciertos. Luego vino la pandemia y retraso los planes hasta este año. Es con mucha alegría y honor que podemos contar con la oportunidad de disfrutar de la voz de Carolina, y la excelente guitarra de Germán Damianich¨

Continúo al decir: ¨Ambas presentaciones son en formato de trío, pero muy diferente la una de la otra, no solo en repertorio a presentar, sino en la instrumentación. En una voz, piano y guitarra, en la segunda voz con dos guitarras. Estamos muy entusiasmados e ilusionados con estas presentaciones¨.

Carolina a su vez dijo: “El tiempo que pasé en Dominicana me marcó personalmente y artísticamente. Me fui sabiendo que iba a volver, me quedó mucho por compartir con tantos músicos increíbles que tienen aqui. Y, Fernando desde el día uno me hizo sentir bienvenida. Es una alegría inmensa estar aqui nuevamente y poder compartir con ustedes esta música que tanto amamos, y traerles una joyita argentina, como lo es German en la guitarra!”

Carolina Santos es hija de padres músicos, comenzando su carrera como artista a temprana edad. Continua su formación de forma particular con músicos de la escena activa del Jazz en Nueva York estudiando Improvisación, Composición y Arreglos. Es egresada de la carrera de música en Argentina del Instituto Tamaba y lidera su proyecto solista y en paralelo es docente de Canto Jazz e Improvisación en el Instituto Notes N´Beats, en Virginia, Estados Unidos.

Germán Damianich a su vez es un guitarrista de jazz y artista escénico formado en Nueva York con los mejores músicos de jazz de la ciudad. Ha girado por Mexico, Perú, Francia, España, Holanda, Bélgica y EEUU. En proceso de construcción de su segundo disco solista, ejerce en paralelo como docente de guitarra jazz en el Instituto Universitario Tamaba, en Buenos Aires desde el 2014.

La presentación del viernes Viernes 7 de Octubre será en el Fiesta Sunset Jazz y el evento se titula: Desde Argentina: Carolina Santos & Germán Damianich Trío

Para dar inicio a las presentaciones del mes de octubre, el viernes 7, el reconocido espacio de jazz en vivo, el Fiesta Sunset Jazz se honra en presentar, desde Argentina y viviendo en Nueva York, a la cantante Carolina Santos y el guitarrista Germán Damianich, quienes llegan a la República Dominicana con su proyecto “Sandam Jazz”. Carolina & Germán estarán siendo acompañado del gran pianista de jazz dominicano, Gustavo Rodriguez; y, juntos entregarán un repertorio de arreglos originales sobre estándares de jazz y música brasilera, así paseándose y pasando del swing al bebop y del modern jazz a la bossa nova, este trio promete una gran noche de Jazz e Improvisación.

Viernes 07 de Octubre: 9:00p.m. en el Dominican Fiesta Hotel & Casino, situ en la Ave. Anacaona 101 – Mirador Sur. No Cover. Para Informaciones y Reservas: 809-562-8222

El Martes 11 de Octubre los Jazzy Tuesdays acogerán la propuesta titulada: Santos-Damianich Trío – Jazz desde Buenos Aires

Los músicos Argentinos, la cantante Carolina Santos y el guitarrista Germán Damianich llegan a los Jazzy Tuesdays para, el martes 11 de octubre, compartir una noche a trio, en la que invitan al gran guitarrista dominicano Elvin Rodriguez a acompañarles. Con un repertorio de swing, bebop y modern jazz, este trio a dos guitarras y voz, nos invitan a pasar una noche llena de improvisación e interplay entre los músicos, pasando por distintas eras de la historia del Jazz.

Martes 11 de octubre a las 7:30pm en Fusion Market, en la Av. Rómulo Betancourt 279, Bella Vista. No se cobra entrada/cover y para Reservas y/o Informaciones pueden llamar al 809-692-7468

