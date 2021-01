(VIDEO) Jazz, 10 triunfos seguidos y mejor marca

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON, EE.UU.- Utah Jazz llegó a los 10 triunfos consecutivos y logró la mejor marca de la NBA, que arrebató a Los Angeles Lakers, perdedores de la jornada, en la que su estrella, el alero LeBron James, también fue criticado con dureza por el pívot camerunés Joel Embiid.

Mientras que los Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets, Indiana Pacers y San Antonio Spurs se mantuvieron en el camino ganador con victorias consecutivas.

A pesar de tener de baja al escolta Donovan Mitchell, su líder encestador, sometido al protocolo de conmoción, el Jazz con el base reserva Jordan Clarkson, que anotó 31 puntos, no tuvo problemas para ganar por 116-104 a los Dallas Mavericks.

