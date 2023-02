Jayson Tatum señala a Ime Udoka como su entrenador favorito

EL NUEVO DIARIO, UTAH.- Jayson Tatum suele hablar claro y no lo ha sido menos al expresarse sobre el que era su anterior entrenador, Ime Udoka. Poco días después de que Boston ratificase a Joe Mazzulla como su entrenador jefe de pleno derecho, el MVP del último NBA All-Star Game expresa el cariño que guarda por un Udoka que está en lo más alto de su ranking de técnicos.

«Ha sido una situación difícil para todos los involucrados. Pase lo que pase, pasó. Es algo que en ningún caso me tocó a nivel personal. No puedo borrar la relación que teníamos él y yo, así como el impacto que tuvo en nosotros la temporada pasada. Me encanta el entrenador Udoka, así como Brad Stevens y Joe Mazzulla. Todos ellos me encantan, solo que con Ime tengo un tipo de relación diferente. Es probablemente el entrenador favorito de los que he tenido», comenta a Chris Mannix de Sports Illustrated.

Lo cierto es que los de Massachusetts dieron el curso pasado un enorme paso al frente con Udoka. Solo estuvo un año, pero llevó al equipo hasta las Finales para terminar cayendo contra Golden State Warriors por 4-2. Fue un gran trabajo, pero Tatum parece quedarse con el trato personal que tuvieron, el cual debió ser muy intenso para que a día de hoy hable así de él.

En todo caso, los verdes vuelven a estar en una situación espectacular. Tienen el mejor balance de la NBA y Jayson Tatum es uno de los favoritos al MVP de la temporada. Queda mucho por delante, pero está claro que el cambio en el banquillo no les ha perjudicado como algunos vaticinaban.

