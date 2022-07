Jayson Tatum se pronuncia sobre los rumores de Kevin Durant

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- En un grupo tan aparentemente unido como Boston Celtics los últimos meses, el traspaso frustrado para obtener a Kevin Durant ha caído como una bomba. El principal damnificado era Jaylen Brown, punta de lanza de la oferta de los Celtics, que ayer no daba crédito a la información filtrada por The Athletic. Hoy el que ha salido a proteger la unidad del vestuario ha sido Jayson Tatum, el único jugador al que Boston considera intocable. «Me encanta el equipo y los chicos que tenemos».

Tatum prefería tomar distancia de los rumores y hacer oídos sordos a todo lo que se ha dicho en los últimos días. «No me preocupa, yo solo juego al baloncesto. […] No me creo todo lo que veo en televisión. He visto algunas cosas sobre mí que eran mentira, nunca sabes si lo que ves es verdad o no». La estrella de los Celtics aprovechaba para mostrar su entusiasmo por los movimientos que la franquicia ha llevado a cabo. «Tenemos dos nuevas piezas con las que simplemente estoy deseando jugar» decía refiriéndose a Malcolm Brogdon y Danilo Gallinari.

Además de Jaylen Brown, en el traspaso que Shams Charania sacaba a la luz también figuraban Derrick White y una elección de primera ronda. Los Nets lo desestimaron tratando de incluir a Brown, Marcus Smart, varias elecciones y quizás algún otro jugador de rotación.

Relacionado