Jayson Tatum jugó dos meses tocado de la muñeca

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Por las últimas declaraciones de Jayson Tatum, el alero sigue levantándose en mitad de las noches recordando la derrota en las pasadas finales de la NBA. En su última entrevista, esta vez para Taylor Rooks en Bleacher Report, el de los Celtics asegura haberse sentido miserable tras caer a las orillas del campeonato. Según cuenta, solo su familia ha podido alejarle de esos sentimientos en las pasadas semanas, cuando por fin ha podido respirar un poco más tranquilo. «No quería hablar con nadie, no quería ir a ningún lado. Estuve encerrado en mi casa tres o cuatro días seguidos».

Esto reitera anteriores intervenciones en las que el alero no llegó a describir con tanto detalle sus sentimientos. Sin embargo, no fue lo único de lo que Tatum habló delante del micrófono de BR. También desveló haber jugado durante un tramo de la temporada pasada con «algo cercano a una rotura» en su muñeca izquierda. De hecho, más allá de sus conocidos problemas de hombro sufridos a partir de la serie frente a Miami, el alero dice haber agravado su lesión de muñeca en un lance con Giannis Antetokounmpo durante la segunda ronda del Este frente a Milwaukee. Tatum dice que ningún preparador o médico de los Celtics estaba enterado de estos problemas, pues prefirió mantenerlos en secreto mientras pudiese seguir jugando. Eso sí, también hace hincapié en no utilizar esto como excusa.

