Jayson Tatum define como “un gran honor” llevar el ’10’ de Kobe en EE.UU.

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Estados Unidos anunció los dorsales de sus jugadores de cara a los Juegos Olímpicos y Jayson Tatum lucirá el ’10’. No es casualidad. Para el alero de Boston Celtics llevar ese número supone un homenaje hacia su jugador favorito: Kobe Bryant.

Como todos sabemos, el ganador de cinco anillos lució durante su carrera NBA los dorsales ‘8’ y ’24’; sin embargo, cuando tocaba jugar con la selección estadounidense, su número elegido era el ’10’. Así ocurrió tanto en los Juegos de 2008 como en los de 2012, y es un detalle que no pasó desapercibido para un fan de la leyenda de los Lakers como es Tatum.

En 2013, cuando fue seleccionado para disputar con el combinado de EE.UU. el torneo FIBA Américas sub-16, gran parte de su preocupación se centraba en que nadie le quitase el número que deseaba. Lo consiguió. Así lo narra.

“Recuerdo cuando me llamaron la primera vez, lo mucho que deseaba conseguir el número 10. Kobe, todo el mundo sabe que era mi jugador favorito. Tenía 15 años y pude llevar el dorsal de mi jugador favorito. Simplemente sentí que tenía algún nivel de conexión con él”, señala.

Ahora, al igual que ocurrió de cara al último Mundial, el ’10’ le espera de nuevo. El hecho de que Bryant falleciese en enero de 2020 hace que Tatum sienta una responsabilidad aún mayor. “Siendo estos los primeros Juegos Olímpicos desde que lo perdimos, tiene mucho más valor. No es algo que me tome a la ligera. Es un gran honor. Lo usaré con orgullo”, comenta.

Un mentor para él

Antes de que Kobe nos dejase –demasiado pronto–, su relación con Tatum fue creciendo hasta el punto de trabajar varias veces juntos y darle consejos. La estrella de los Celtics tiene muy presente cada palabra de The Black Mamba.

“Recuerdo una charla, creo que justo después de un partido, en la que me dijo que mucha no entendería cosas que hiciese. Dijo: ‘Lo que quiero decir con eso es que los que realmente quieren ser grandes y realmente quieren ser especiales, tienen que tomar esa mentalidad de donde sea necesario’. Me dijo que se necesita sacrificio, porque la pregunta fundamental es sobre cuánto estás dispuesto a renunciar para ser grandioso”, concluye.

