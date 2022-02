Jayson Tatum cuestiona el método de selección para los Mejores Quintetos en la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Hay decisiones que afectan directamente al bolsillo de los jugadores de la NBA, lo cual no suele ser bien recibido. La estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, ha aprovechado su presencia en el podcast Old Man & The Three de J.J. Redick para mostrar su descontento con el proceso de votación para los Mejores Quintetos de la liga.

Cabe recordar que la forma en la que la NBA divide a los jugadores por posiciones privó al alero de ser All-NBA Team el pasado curso. Una ausencia que se tradujo en decir adiós a un bonus de 30 millones recogido en su contrato. No obstante, el jugador tampoco quedó muy satisfecho con el criterio de alguno de los periodistas.

«Recuerdo específicamente a una persona que dijo: ‘No soy amante de su selección de tiros así que simplemente no pude votarlo como All-NBA’. Me quedé desconcertado», afirmó Tatum. «El hecho de que alguien pueda pensar así y costarle a alguien 30 millones de dólares… Eso tiene que cambiar.»

Así, Tatum ha solicitado un cambio en el proceso de votación después de perder una gran sumar de dinero debido a la subjetividad de los miembros de los medios. «No hay un criterio establecido para los medios. Todo se basa en la opinión», añadió el jugador. «Todo es como, ‘Bueno, ya sabes, me gusta un poco más este tipo’, o cosas así. Y creo que hay demasiado en juego para que sea así.»

De momento, Tatum ha sido una pieza vital en el renacer de unos Celtics que han escalado hasta la sexta posición de la Conferencia Este tras ganar once de sus últimos trece enfrentamientos. Por ello, participará en su tercer All-Star Game consecutivo y su nombre volverá a situarse en las quinielas para los All-NBA Team.

