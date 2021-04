Jayson Tatum aún usa un inhalador antes de los partidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Jayson Tatum es uno de los jugadores de la NBA que ha pasado el coronavirus. Sus síntomas mientras tenía la enfermedad fueron leves, pero ello no ha evitado que a largo plazo le siga afectando. Mediado el mes de febrero, tres semanas después de volver a las canchas, señaló que aún le costaba respirar. Ahora, casi dos meses más tarde, todavía debe hacer uso de un inhalador antes de jugar.

“Es un proceso que lleva mucho tiempo. Hago uso de un inhalador antes de los partidos desde que di positivo. Esto me ha ayudado un poco al abrirme los pulmones. Ya sabes, nunca antes había usado un inhalador. Es algo diferente en mi rutina. Me siento mejor ahora que hace un mes. No hay una fecha exacta para dejar de usar el inhalador. Eso llegará cuando me encuentre lo suficientemente cómodo y crea que no lo necesito”, señala a Tim Bontemps de ESPN.

Pese a los problemas de salud que le ha acarreado el verse infectado por el virus, Tatum logró hace escasos días ante Minnesota Timberwolves la mejor marca de su carrera con 53 puntos, algo que le convirtió en el jugador más joven en la historia de los Celtics en llegar a los 50 puntos. Fue una enorme actuación, una enmarcada en una racha de cuatro triunfos para el equipo que les deja con 29-26. Tal balance les ha dejado lejos de la discusión por alcanzar las Finales, algo que en las anteriores campañas era prácticamente un hecho. Tatum no está preocupado, cree que el nivel del equipo está por encima de los resultados obtenidos.

“No creo que nuestro récord muestre el tipo de equipo que somos. Creo que está siendo un año extraño, uno en el que obviamente hemos lidiado con algunas, más bien un montón de circunstancias. Muchos chicos dieron positivo, otros han sufrido lesiones… Simplemente me gusta la forma en que estamos jugando. Cada partido es importante en este momento, y sabemos que está llegando la recta final”, concluye.