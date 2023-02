Jaylen Brown sufre una fractura facial y peligra su asistencia al Juego de Estrellas

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- No todo fueron buenas noticias para los Celtics en la jornada del miércoles. Pese a que los de Boston se llevaron una victoria de prestigio por 106-99 ante los 76ers, tuvieron que ver a Jaylen Brown poner rumbo a vestuarios durante el segundo cuarto después de recibir un golpe por parte de Jayson Tatum mientras ambos trataban de hacerse con un rebote. El escolta no regresó al partido, y Shams Charania, periodista de The Athletic, reveló poco después de que se le había diagnosticado una fractura facial que le tendrá ausente durante un tiempo.

Según señala, Brown será sometido a más pruebas a lo largo del día de hoy, pero existe la posibilidad de que se encuentre apartado hasta después del All-Star Game, lo que le haría perderse los próximos cuatro encuentros de los Celtics y el partido de las estrellas. De confirmarse, se uniría a Curry, Durant y Zion en la lista de ausencias del mismo, abriendo la puerta a otro jugador para entrar como reserva.

«Estaba tranquilo, pero le dolía mucho» afirmó su compañero Malcolm Brogdon sobre su estado. «No había nada que pudiéramos hacer por él, así que simplemente le hemos deseado que se recupere. Le mandaremos nuestros ánimos, estaba muy dolorido cuando le hemos visto».

Veremos cómo afecta a los Celtics la ausencia de Jaylen, que con 27 puntos por partido estaba firmando la mejor temporada de su carrera en este registro y estaba siendo capaz de tomar el mando del equipo en un alto porcentaje de las noches en que Tatum no terminaba de brillar. Su baja podría por tanto suponer un notable revés en la pelea por la primera posición de la Conferencia Este, aunque por ahora no parece que esta vaya a prolongarse demasiado en el tiempo.

Relacionado