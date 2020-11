Jaylen Brown sobre su primer duelo contra LeBron: “Me hizo sentirme parte de la NBA”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con cuatro años de experiencia a sus espaldas, Jaylen Brown cuenta ya con muchos recuerdos importantes en su paso por la NBA. Uno de los que atesora con más cariño fue su primer enfrentamiento con LeBron James, que, según cuenta, le ayudó a sentir que de verdad tenía un hueco en la liga y que lo que estaba viviendo era una realidad.

“Jugábamos contra los Cavaliers en Cleveland, y antes de empezar Brad Stevens me dijo que iba a ser titular” recuerda. “Era mi primera titularidad en la NBA y me dicen que me toca emparejarme con LeBron James. Tenía 19 años y creo que jugué un buen partido. De hecho, casi ganamos, y fue en parte por mi ayuda. Mi primera titularidad contra LeBron James y anoté 19 puntos. Fue un buen momento para sentir que de verdad formaba parte de la NBA”.

Aquel fue el quinto partido en la trayectoria de Brown, el primero como titular, y pudo sumar 19 puntos, 5 rebotes y 3 robos en los más de 35 minutos que disputó. Con él en pista, los Celtics tuvieron un parcial de +15, lo que sirve para demostrar su buen rendimiento y su capacidad para aportar a su equipo desde sus primeros pasos pese a enfrentarse a los que en aquel momento eran los vigentes campeones.

Jaylen se permitió incluso el lujo de dejar para la galería un mate tras driblar a LeBron, un momento que sin duda recuerda con cariño. Desde entonces, el alero ha tenido muchas oportunidades de seguir demostrando sus capacidades, aunque no hay duda de que sus partidos más especiales están aún por llegar.