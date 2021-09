Jaylen Brown se siente satisfecho con el camino que siguen los Celtics

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- The Undefeated es la página anexo de ESPN cuyos artículos y contenidos tratan sobre la faceta social que hay detrás del deportista y la propia industria del deporte. Especialmente de la cultura afroamericana. Jaylen Brown ha sido el último atleta en acudir a la llamada de Marc J. Spears, pero antes de comenzar a hablar sobre el papel del jugador dentro de su comunidad y cómo lo traslada a su día a día como miembro de los Boston Celtics, ha querido tranquilizar a los aficionados con respecto a la salud de su rodilla. “Siento mucho mejor mi cuerpo. Estoy más en forma que el año pasado”. Zanjadas las formalidades, tocaba desentrañar su opinión sobre los profundos cambios que la franquicia ha experimentado en los últimos meses.

No es ningún secreto que la llegada de Ime Udoka se debe principalmente a la buena relación que el técnico tejió con Tatum, Brown y Smart durante su experiencia en la selección estadounidense, pero el alero ha querido dejar claro que el cambio depende de todos. “No es solo cosa mía y de JT, debe ser un esfuerzo de organización, jugadores y cuerpo técnico”. Brown cree que el proceso en el que se encuentran los Celtics no es una simple sustitución en los banquillos. “Estamos cambiando la cultura [del equipo] dentro y fuera de la cancha. Y va a necesitar de la ayuda de todos”.

El jugador no solo se quedaba con la revolución de Boston, sino que se mostraba tremendamente satisfecho con la proliferación de entrenadores jefe afroamericanos que han llegado este verano a los banquillos vacantes. “Me da igual si lo critican porque intentan callarnos o porque creen que es lo correcto. Tener esta representación [en los banquillos] es importante” declara Brown de ir más allá. “La gente puede no estar de acuerdo y decir ‘no están cualificados. Solo consiguen el trabajo por ser afroamericanos’. Tienes a gente diciendo esto en los medios. No es justo. Hay cantidad de afroamericanos y gente negra cualificados para hacer sus trabajos. Se merecen ser tenidos en cuenta”.

Aunque Brown parece bastante preocupado por lo que dicen los medos de comunicación, aseguraba que lo único que quiere esta temporada es “jugar al baloncesto, olvidarme de todo el ruido y centrarme en mi juego y el de mi equipo”.

