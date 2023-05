Jaylen Brown no tiene claro su futuro en la NBA

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Jaylen Brown es uno de los grandes señalados en Boston tras la eliminación en las finales de la Conferencia Este ante Miami Heat. El alero ha tenido un rendimiento irregular –tirando a malo– y en el séptimo partido siguió esa línea para concluir con 19 puntos y un uno de nueve en triples. Es parte del fracaso de los Celtics, más aún al ser una de las estrellas del equipo.

Con ese escenario, Brown se plantará en el verano de 2023 restándole uno solo año de contrato con los verdes, una situación que despierta muchas dudas. Boston tiene la posibilidad de ofrecerle una extensión súper máxima que estaría en cinco años y 295 millones de dólares, ya que ha sido elegido en el segundo equipo All-NBA. Cuestionado por ello, el jugador no tiene claro cómo afrontar un verano que apunta a decisivo para su futuro en la NBA.

«Siendo honesto, ni siquiera sé cómo responder esa pregunta en este momento. Mi manera de pensar en afrontar las cosas día a día, y por ahora estoy concentrado en mejorar. A partir de ahí me centraré en lo que depara el futuro y en ver dónde estamos», comenta visiblemente triste tras la eliminación.

El hecho de que los Celtics no hayan llegado a los Finales cuando eran claramente favoritos supone no solo un golpe a la organización, sino también a cada uno de los individuos que forman la misma (incluyendo la plantilla). Como decíamos, Brown no se libra de este análisis. Ante los Heat se ha quedado en 19 puntos por noche con un 42% en tiros de campo y un paupérrimo 16% en triples. Son solo números, pero unos que abren la puerta a que le ofrezcan un contrato por debajo del señala –parece lo más probable–, e incluso a que se planteen traspasarle. Toca esperar.

