Jaylen Brown estará al menos una semana de baja para los Celtics

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- El alero de los Boston Celtics, Jaylen Brown, sufre una distensión en el aductor derecho que ya le privó de participar en el partido del jueves ante Brooklyn Nets. No obstante, la lesión no reviste de gravedad y el jugador no estará demasiado tiempo alejado de las canchas.

El técnico de los Celtics, Joe Mazzulla, compartió que el periodo de ausencia de Brown se prolongará alrededor de una o dos semanas, según ha informado el periodista de ESPN, Tim Bontemps. De hecho, el head coach afirmó que el alero quiso participar en el duelo ante los Nets pero que el cuerpo técnico optó por no arriesgar.

Brown está cuajando una sensacional temporada y está en camino de firmar su segunda participación en un All-Star Game. En los 40 partidos que ha disputado este curso promedia 27,2 puntos y 7,1 rebotes, ambos topes individuales de carrera. A estos números añade 3,2 asistencias y 1,1 robos.

Relacionado