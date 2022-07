Jaylen Brown desea permanecer en Boston pese a los rumores de traspaso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- Brown parece estar acostumbrado a ser la pieza que puede salir disparada en cualquier momento; eso sí, siempre para conseguir a una súper estrella de la NBA. Su nombre salió cuando existió la posibilidad de conseguir a Kawhi Leonard, y tal situación se repitió en el momento en el que Anthony Davis estuvo en el mercado. Nada ocurrió entonces y puedes que tampoco lo haga ahora, pero sí, es de nuevo la pieza esencial de un paquete comercial que en esta ocasión pretendería llevar a Boston a Kevin Durant.

Dado el crecimiento de Brown y su enorme peso en unos Celtics que acaban de llegar a las Finales de la NBA, ver cómo la gerencia no tendría problemas en soltarle –repetimos, por Kevin Durant–, podría causar cierta sensación de falta de valoración y lealtad por parte de la franquicia en Brown. ¿Se ha llegado a ese punto? Parece que no.

Según informa Jared Weiss de The Athletic, el presente panorama no ha llevado a Brown a plantearse su continuidad en Boston; es más, sigue comprometido con el equipo y no cierra la puerta en caso alguno a renovar su contrato, el cual expira en 2024.

Pese a que se explicó con detalle la oferta de Boston a Brooklyn, la realidad es que según el citado medio es muy improbable que se dé este intercambio por Durant, por lo que el trabajo de los verdes debería centrarse no solo en convencer a su socio comercial, sino en conseguir que no se rompa su relación con su jugador.

Mantener ese buen entendimiento con Brown es esencial porque la posibilidad de que firme una extensión es mínima, no porque no lo desee, sino porque perdería dinero. Las reglas del convenio colectivo restringen la posibilidad de extender por el máximo un contrato que actualmente no lo es. Ese es justo el caso del alero, que en la primera temporada de su nuevo contrato podría ganar siete millones de dólares más como agente libre que extendiendo el anterior acuerdo. La única excepción estaría en que Brown entrase en alguno de los mejores equipos de la temporada.

Nada de lo expuesto parece haber afectado a la percepción que tiene Brown de su carrera. Según NBC Sports, a día de hoy se espera que el jugador All-Star renueve su contrato con Boston. Es una gran noticia para los de Massachusetts, quienes tras una fantástica campaña 2021-22 parecen tener comprometido al núcleo del equipo.

Relacionado