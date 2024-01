Jaylen Brown, crítico con el arbitraje ante Indiana: «Debería ser investigado»

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Los Celtics de Boston terminaron muy frustrados con el arbitraje recibido en la visita a Indiana de esta madrugada, que se saldó con derrota por 133-131. El cuadro de Joe Mazzulla consideró que dos señalizaciones realizadas en los últimos segundos fueron como mínimo cuestionables, y Jaylen Brown, protagonista de una de ellas, no ocultó su enfado al ser preguntado al respecto.

«Nos ha costado al partido. ¿Se supone que no deberíamos estar enfadados?» afirmó. «Creo que tenemos derecho a estar frustrados y que la liga debería entenderlo».

La jugada más polémica tuvo lugar a falta de 3 segundos, cuando, con 131-131 en el marcador, Brown buscó un lanzamiento que diese la victoria a los suyos y fue objeto de falta. O eso consideraron los árbitros en el momento. Pero los Pacers usaron su challenge para que los colegiados revisaran la acción, y estos, vistas las repeticiones, consideraron que era una acción limpia y dieron el balón a los locales.

«Tras la revisión, hemos visto que Buddy Hield toca el balón, por lo que hemos cambiado la decisión tomada en la pista» anunció el árbitro principal para sorpresa de Boston. Y es que, aunque es cierto que el bahameño toca el balón con su mano derecha, también parece claro que su brazo impacta en la cabeza de Jaylen mientras este está lanzando a canasta.

«Creo que es obvio que me da en la cabeza» señaló Brown. «Creo que esto debería ser investigado, es todo lo que voy a decir. Me parece una falta muy obvia. Nunca he visto a nadie considerar la cabeza como parte del balón, no tiene ningún sentido. Y luego en el otro lado de la pista han pitado una falta muy dudosa».

Esta última frase hace referencia a la falta señalada a Kristaps Porzingis sobre Bennedict Mathurin, que permitió al alero anotar dos tiros libres a falta de seis décimas de segundo que dieron el triunfo a Indiana. Esta acción parece algo menos clara que la anterior, ya que, si bien los brazos del letón no tocan a Mathurin, es posible que sí exista contacto con la cadera, lo cual sin embargo no alivia la frustración de unos Celtics que se sintieron muy perjudicados en el tramo decisivo.