Jay Menez asciende en la música urbana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras acumular más de 100 millones de visitas y reproducciones, y de colaborar con algunos de los artistas más importantes del mundo, el nuevo fenómeno de la música, el dominicano Jay Menez lanzó su primer sencillo, “Promete”, a través de Interscope Records.

Producida por Kingz Daddy, Gaston y Brayan Boo, la canción avanza deslizándose al ritmo de un reguetón impregnado por matices tropicales, mientras el artista ofrece versos hipnóticos. El tema llega hasta un estribillo melódico muy pegadizo, en el que Jay muestra su impresionante rango vocal. Así, combinando un poco de trap, reguetón y urbano latino, “Promete” muestra el estilo hirviente, característico de Jay Menez.

Jay Menez enciende la música urbana con su innegable altivez y una voz potente. Nació como Carlos José Abreu Jiménez en La Vega, República Dominicana, y llegó a la música con tan solo 13 años. Perfeccionó su talento haciendo beatboxing para artistas locales, antes de cantar finalmente.

Ha ascendido silenciosamente a la vanguardia de la música y la cultura latina con colaboraciones de gran éxito, incluyendo “La Cabaña” con Arcángel, “Solo” con Rauw Alejandro, “Se Cansó” con Darell & Kingz Daddy, y “Cuando Bebe” con Myke Towers, De La Ghetto y Lyanno.

Jay Menez es un apasionado de la música desde bien pequeño. “Quería ser pelotero, pero siempre terminaba haciendo música; quería ser boxeador, al rato estaba haciendo música. Lo último que quería era ser militar, y terminé haciendo música. Al final dije: voy a dedicarme por completo a la música, porque esto es lo que me apasiona”, expresó el popular artista en una entrevista para el famoso canal Famosos Backstage.

SOBRE INTERSCOPE GEFFEN A&M

Al combinar los legados de tres de los más influyentes sellos discográficos en la historia moderna de la música, Interscope Geffen A&M instauró una nueva tradición en cuanto a logros musicales, con su unificación el 1 de enero de 1999. Encabezada por John Janick como presidente y CEO, Interscope Geffen A&M es una de las principales fuerzas de la música a nivel global. Desarrolla artistas del más alto nivel de popularidad en una amplia gama de género, incluyendo rock, rap, pop, alternativo y latino. Interscope Geffen A&M forma parte de Universal Music Group, la empresa de música más grande del mundo www.interscope.com.