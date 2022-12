Javier y Peña entre jugadores que irrumpieron con fuerza en las Grandes Ligas este 2022

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Cada campaña, vemos jugadores que irrumpen en escena. No estamos hablando de figuras como el dominicano Julio Rodríguez ni Adley Rutschman — que eran cotizados prospectos que tras su llegada a las Mayores se sabía que impactarían inmediatamente. Nos referimos a jugadores que no habían dejado ninguna clase de huella en la Gran Carpa hasta la temporada del 2022 y luego dijeron presente con innegable autoridad — los que se aseguraron este año de que nadie volviera a olvidarse de sus nombres.

Aquí, presentamos los que fueron gratas sorpresas en el 2022.

1. Luis Arráez, INF, Mellizos

Debemos reconocer que el venezolano no surgió de la nada. Terminó de sexto en las votaciones para el Premio a Novato del Año de la Liga Americana en el 2019 y bateó .294 en el 2021. No cabe duda de que ha sido un buen jugador por un buen tiempo. Pero éste fue el año en que sacudió al mundo del béisbol. Lideró el Joven Circuito en promedio con .316, pero fue esencialmente el punto bajo de su temporada y si no hubiera sido por molestias en una corva que casi abren las posibilidades de que Aaron Judge conquistara la Triple Corona, nos podemos atrever a decir que hubiera bateado bien por encima de .330. Arráez llevaba promedio de .367 a partir del 11 de junio y .355 el 9 de julio. Fue convocado a su primer Juego de Estrellas y terminó de 13ro en las votaciones para el Premio a JMV de la Americana.

2. Dylan Cease, LD, Medias Blancas

Los Patipálidos tuvieron toda clase de problemas este año, pero Cease definitivamente no fue uno de ellos. Su temporada del 2021 fue la que en que se afianzó en las Mayores — realizó 32 aperturas y encabezó las Grandes Ligas en pitcheos descontrolados (13) — pero dio otro gran salto en el 2022. Su efectividad de 2.20 en 32 presentaciones fueron una salvación para el club del Sur de Chicago, y Cease terminó de segundo en las votaciones para el Premio Cy Young de la Liga Americana. Todavía vale señalar que su 2022 no fue tan diferente que su 2021; de hecho, ponchó a menos bateadores por cada nueve entradas que este año, y de todas maneras lideró MLB en pasaportes otorgados (78). Pero está claro que su promedio de carreras limpias de 2.20 atrajo la mirada de todos.

3. Néstor Cortés, LZ, Yankees

Cortés Jr. siempre ha sido una gran historia y uno de los favoritos entre la afición. Pero luego de ver tiempo en varias franquicias y en las Ligas Menores, el zurdo cubano no sólo se afianzó en una rotación en el 2022, sino que simplemente se convirtió en uno de los mejores serpentineros en Grandes Ligas. Su efectividad de 2.44 fue la mejor en la rotación de los Bombarderos del Bronx, y aparte de ser convocado a su primer Clásico de Media Temporada, también terminó de octavo en las votaciones para el Premio Cy Young del Joven Circuito. Además, es posible que haya fijado alguna clase de récord para movimientos de cadera antes de realizar un pitcheo. Nasty Néstor es uno de pocos que deseamos que tenga éxito.

4. Andrés Giménez, 2B, Guardianes

Cuando nos fijamos en los primeros 10 en bWAR en el 2022, vemos nombres que la mayoría anticipa: Judge, Ohtani, Arenado, Goldschmidt, Machado. Pero miren quién es el Nro. 6. Así como lo ven, Giménez — el venezolano apenas bateó .218 en 68 partidos del 2021, que fue su primera campaña en Cleveland tras su llegada en el cambio que envió al puertorriqueño Francisco Lindor a los Mets. Reaccionó de gran manera en el 2022, ganando un Guante de Oro, participando en el Juego de Estrellas y terminando de sexto en las votaciones para el Premio a JMV de la Americana. Giménez tuvo promedio de .297, pero impresionó con un porcentaje de embasarse de .371. El mejor jugador en Cleveland no fue el dominicano José Ramírez: Fue Giménez.

5. Ryan Helsley, LD, Cardenales

El diestro siempre ha sido un lanzallamas. Pero en los últimos años, en gran parte por sus problemas al apoyar su pie, ha tenido inconsistencia y hasta ha llegado a tener un mal desempeño. Los resultados nunca han estado a la altura de su repertorio. Pero todo entró en forma en el 2022 y Helsley se convirtió en uno de los relevistas más dominantes en Grandes Ligas, con una recta que puede alcanzar las 104 millas por hora. Terminó con promedio de carreras limpias de 1.25 y le dio estabilidad a un bullpen de los Cardenales que fue el principal motivo por el que el club conquistó la División Central de la Liga Nacional. Tuvo un mal momento en la postemporada, pero pudo haber sido porque fue empleado más de la cuenta. Cuando tuvo suficiente descanso, estuvo imbateable.

6. Alek Manoah, LD, Azulejos

Uno de los mejores momentos del Juego de Estrellas este año, y también de toda la temporada, fue la maravillosa entrevista desde la lomita en la segunda entrada con Manoah. Demostró que ser lanzador puede ser increíblemente agotador y absurdamente divertido.

Pero Manoah se estableció tanto antes como después del Clásico de Media Temporada como uno de los mejores serpentineros de las Mayores, consiguiendo 16 victorias y registrando efectividad de 2.24 por un conjunto de Toronto que aparentemente siempre tuvo algo más de energía con el derecho en el montículo. De todos los lanzadores de los Azulejos que la mayoría elegiría antes de la temporada para que recibiera votos para el Premios Cy Young, apostamos que él no hubiera sido el señalado. El próximo año, sí lo será.

7. Cristian Javier, LD, Astros

¿Recuerdan cuando la interrogante en Houston era su rotación? El punto débil se convirtió en el más fuerte de esta potencia en el 2022, gracias en gran parte a Javier, quien pasó de ser un sólido o inconsistente brazo en el bullpen a una de las piezas más confiables en la rotación. El dominicano registró efectividad de 2.54 en 148.2 entradas fue de gran valor, pero su inolvidable aporte se vio en la postemporada, en la que lanzó 5.1 episodios en su apertura de la SLCA y seis capítulos en blanco de un no-hitter combinado en la Serie Mundial. Ambas salidas resultaron en triunfos de los Astros. Ahora con la partida de Justin Verlander, el quisqueyano podría ser el próximo as de los campeones.

8. Jeremy Peña, SS, Astros

Terminaremos con otro miembro de los recién coronados. Algunos sabían que sería un riesgo para este equipo sustituir al boricua Carlos Correa con un novato, y hasta algunos estaban listos para burlarse de los Astros todo el año. Pero luego, Peña comenzó la campaña encendido (OPS de .820 hasta el mes de mayo), consiguiendo mejores números que Correa y luciendo como si hubiera estado en las Mayores toda su vida. Bajó su ritmo un poco en el transcurso de la campaña—siempre jugando una excelente defensa–pero simplemente arrasó en la postemporada y al final se convirtió en apenas el noveno jugador en la historia de las L.A./L.N. (y el primer novato) en ser reconocido como JMV de una Serie de Campeonato y el JMV de la Serie Mundial. ¿Será posible que alguien haya tenido una mejor temporada de novato? ¿Cuál será su siguiente acto?

