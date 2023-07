Javier Moreno: los gobiernos no están haciendo «nada» para preservar los medios de comunicación

Defensor del Pueblo organiza encuentro con líderes de opinión.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista español Javier Moreno aseguró que los gobiernos y las democracias no están haciendo «nada» para preservar los medios de comunicación.

«¿Qué están haciendo los gobiernos y la democracia? Nada, el sueño (…) de todo político de verdad es la prensa dócil, de derechas, de izquierda, no importa», sostuvo.

Moreno, quien antes de que pasarán a la sesión de preguntas hizo un análisis de la situación actual de los medios de comunicación, se refirió al tema al responder una interrogante hecha por el director de este medio, Persio Maldonado Sánchez, durante un encuentro organizado por el Defensor del Pueblo con líderes de opinión.

«Usted hablaba también de la democracia y la idea de una democracia sin medios de comunicación, que es digamos, impensable, usted entiende que los medios no están jugando el rol que nos corresponde y yo le invertiría la pregunta: ¿Qué está haciendo la democracia por preservar los medios de comunicación?», le preguntó Maldonado Sánchez.

Afirmó que el poder político, con algunas excepciones (entre ellas el Defensor del Pueblo), lo que siempre han querido es desacreditar a los medios. En ese sentido agregó, que donde más cae la credibilidad de los medios es en aquellos países gobernados por autoritarios. Dijo que México es un ejemplo.

Sostenibilidad de los medios

Moreno también expresó su preocupación por la sostenibilidad de los medios de comunicación, la cual según su experiencia, ha disminuido.

Afirmó que en su ejercicio como director en el Diario El País, pudo observar cómo en cuatro años los ingresos se reducían.

En ese sentido, también deploró los bajos ingresos que Google le da a las plataformas digitales, por colocar anuncios en sus contenidos.

Mencionó el caso de España, especialmente, indicando que «Google básicamente viene con un dinerito, yo le doy a usted un dinerito y con esto ya me deja que yo haga el negocio grande de la publicidad».

«Hay una división entre los medios pequeños, que ese dinerito pues, supone realmente la diferencia entre la vida y la muerte y los medios grandes que oigan ustedes me han robado la casa, la cuenta corriente, el auto y ahora no me quiere dar ni siquiera para el Whisky, para el hielo. Esa división está ahí», dijo.

Pérdida de credibilidad en los medios de comunicación

Otra preocupación que destacó el periodista español es la «acelerada pérdida de credibilidad». Dijo que le han echado la culpa al Internet, a las redes (…) «pero nunca hemos hecho la reflexión de cuántas culpas tenemos los periodistas de esto. Estamos perdiendo la credibilidad, nos estamos desangrando. Mucha de la culpa es nuestra, ¿Cuánto hemos hecho de lo que hemos prometido? Les hemos fallado a los lectores (…)», sostuvo.

Lo que salvará la credibilidad en los medios

Moreno sostuvo que no puede dar ideas de cómo arreglar el negocio del periodismo, sin embargo, sí ofreció varias recomendaciones.

«Yo siempre les digo a los alumnos y a los muchachos, a ellos y a todos nosotros, es su compromiso personal, hacer el trabajo lo mejor que puedan, decir no las veces que haga falta», dijo.

Recomendó también, «no ceder nunca, (…). Va a ser la integridad personal y el prestigio de cada uno de ustedes y de sus firmas y de sus nombres lo que les va a salvar o les va a hundir».

Persio Maldonado recuerda resultados de encuesta sobre la credibilidad en los medios

Tras la exposición de Moreno, el director de este medio, recordó que a mediados del año pasado se hizo pública una encuesta mundial realizada post pandemia, valorando el impacto del conflicto ruso-ucraniano y eso incluyó a América Latina.

“Había cosas interesantes ahí: Primero, todas las plataformas perdieron audiencia en esa coyuntura, porque la gente alegaba que las malas noticias les generaba un mal estado de ánimo, sin embargo, la única que creció fue TikTok, que era una plataforma más divertida y la gente tendía a sentirse más cómoda ahí”, dijo.

Agregó que «lo que decía el estudio es que los medios convencionales habían logrado fortalecer su credibilidad en esa coyuntura de la pandemia, porque la gente necesitaba, frente al bombardeo de las informaciones, verificar si lo que estaban diciendo era verdadero, por lo que se iban a un diario conocido o a un medio de radio o TV conocida o a una figura conocida, donde él depositaba su credibilidad».

Agregó que otra cuestión que mencionaba el estudio era la cantidad de informaciones falsas que se están produciendo en las redes. «En el caso de América Latina, especialmente, ese estudio decía que el 54.6 % de las informaciones que se leen en América Latina son falsas», sostuvo.

Sobre el encuentro

El encuentro organizado forma parte del acercamiento del Defensor del Pueblo con los medios de comunicación y con los líderes de opinión.

En el mismo, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, agradeció a los presentes por su asistencia.

«Yo creo que lo que ustedes representan como periodistas, como medios de comunicación, como creadores de tendencia y de información, pero más que todo como analistas, termina siendo parte de la fortaleza que hemos venido construyendo en esa teoría del cambio que hemos tratado de elaborar en el Defensor del Pueblo en estos dos años», señaló.

Dicho evento se llevó a cabo en el Hotel Radisson, del Distrito Nacional.

Relacionado