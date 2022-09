Javier Grullón y Karla Fatule actuarán por primera vez como pareja en “Hoy no me quiero levantar”

Comparte esta noticia

Ambos actores son parte del musical “Hoy No Me Puedo Levantar” que produce José Llano para el Teatro Nacional, bajo la dirección de María Castillo y escrito por Nacho Cano. Boletas a la venta en Uepa Tickets CCN Servicios Supermercados Nacional y Jumbo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El musical “Hoy No Me Puedo Levantar” que produce José Llano, sin lugar a dudas cuenta con uno de los elencos más robustos que musical alguno haya tenido antes en nuestro país y ello se evidencia en la expectativa que está generando su puesta en escena, de mañana miércoles 07 de septiembre a las 8:30 de la noche en el Teatro Nacional y que se extenderá hasta el 18 de los corrientes.

Entre esos talentos destacan los actores Javier Grullón y a Karla Fatule, quienes se han convertido en una mutual de excepción que agrega valor a cualquier producción de la que hagan parte, no sólo desde el punto de vista comercial, sino también artístico.

Karla encarna a Ana quien enseña lo difícil que es dejar ir a alguien que alguna vez se amó y cómo las consecuencias de sus actos alejaron a quien más ella quería, en un musical que promete romper esquemas desde el primer momento que salga a escena.

“Ponerme en los zapatos de Ana, me ha hecho conocer más la empatía y la compasión por quienes sufren de adicciones y enfermedades mentales. Somos parte de un sistema que no le da prioridad a este tipo de enfermedad y es necesario que hablemos de esto abiertamente, que le brindemos el apoyo e importancia que se merece”, expresa Karla Fatule.

Javier Grullón por su parte es uno de los actores insignia de las producciones de musicales del país ya que tiene muchas tablas en su haber, las cuales le han granjeado un respeto como actor versátil, eficiente y refinado, que quedará pulimentado al máximo nivel bajo la dirección de María Castillo, quien es la directora general de la obra producida en República Dominicana por José Llano y escrita por Nacho Cano.

“El dar vida a Colate en la obra “Hoy no me Puedo Levantar” es uno de los retos más grandes que me ha tocado asumir dentro de mi carrera de teatro. La complejidad de este personaje marcado por las circunstancias difíciles que le ha tocado vivir, es todo un desafío para mí. Para poder ser Colate me he tenido que entregar en cuerpo y alma a esta producción. Físicamente me propuse a perder hasta 30 libras para lograr ese aspecto visual necesario y a la vez hacer introspectiva de mis sentimientos y emociones. Esta será mi versión de Colate, un personaje que prometo les tocará los corazones a todos”, expresa Javier.

Hay que señalar que “Hoy no me Puedo Levantar” se tiene como el musical más contundente y exitoso de habla hispana. El mismo fue escrito por Nacho Cano en honor a su grupo Mecano, considerado éste, como el más exitoso grupo español y todo ese bagaje quedará desplegado a partir del 07 de septiembre en la sala principal del Teatro Nacional.

