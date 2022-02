Javier Fortuna: “Pelear en RD me compromete con un triunfo contundente”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Javier “El Abejón” Fortuna subirá al cuadrilátero el próximo domingo para enfrentar al venezolano Rafael Hernández.

El combate será el estelar de la cartelera número 100 que organiza la empresa Mangüita Boxing y tendrá como escenario el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en Santo Domingo.



Será la primera ocasión que Fortuna, un ex doble campeón mundial, enfrenta en su país (República Dominicana) a un boxeador extranjero.



“Pelear en mi país me compromete con una buena preparación en procura de una victoria contundente, no puedo fallarle al pueblo dominicano”, dijo Fortuna, quien ha combatido en los principales escenarios del boxeo mundial.



El nativo de La Romana fue campeón mundial pluma por la Asociación Mundial de Boxeo y también reinó en la división del peso súper pluma por el mismo organismo. Es apenas uno de dos boxeadores de la República Dominicana con dos fajas mundiales en categorías diferentes. El otro es Joan Guzmán.



En su pelea del próximo domingo, “El Abejón” está obligado a salir por la puerta del triunfo, si quiere mantener la posibilidad de conquistar un tercer título mundial.

El dominicano tiene récord de 36 victorias, 25 de ellas por la vía del nocaut, con tres derrotas, dos de ellas que parecieron triunfos y un empate.



Su rival, Rafael Hernández, es un veterano con 49 peleas profesionales, de las que ha triunfado en 32, con 14 reveses.

“He estado observando videos con peleas de Hernández, es un boxeador alto, fuerte y agresivo y se corresponde con el tipo de pelear que me gusta enfrentar”, expuso.

Agregó que se ha preparado muy bien porque peleará en su país y será visto por el mundo.

En la misma velada, prevista para iniciar a las tres de la tarde del próximo domingo, también accionará Jeison “Banana” Rosario, quien en una oportunidad reunió tres títulos mundiales.

Además, el prospecto dominicano Raúl “El Domador” García participará en una pelea de invictos, mientras que la ex campeona mundial Dahiana Santana también subirá al ring del citado evento.

