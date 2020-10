Javier Cabreja anuncia su salida del programa “El Día”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El comunicador Javier Cabreja anunció este viernes su salida del programa “El Día”, producción televisiva para la cual laboró durante siete años.

Así lo informó a través de su cuenta de Twitter, que figura bajo el nombre de @javiercabreja, donde destacó la gran satisfacción que sintió de trabajar al lado de un equipo de profesionales altamente calificados y socialmente comprometidos. Asimismo, aprovechó el momento para agradecer al veterano periodista Huchi Lora, quien conduce y produce el programa, y a la familia Corripio escribiendo “Agradezco a @huchilora y a la familia Corripio (Don Pepín y Manuel), por la oportunidad de ser parte de este importante espacio televisivo y por el trato respetuoso y cercano que siempre me dieron”.

En ese sentido, Lora le externó sus agradecimientos a Cabreja por acompañarlo en el espacio y destacó que será difícil sustituir al comunicador. “Fue un reto enorme sustituir a Amelia Deschamps y lo logramos con Edith Febles. Será otro reto enorme sustituir a Javier Cabreja. Gracias a los dos por darnos tanta calidad profesional y humana durante años. El lunes habrá una nueva integración en El Día”, leía su tuit.

Cabreja no detalló explícitamente los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, pero concluyó sus tuits “en los próximos días asumiré nuevos compromisos laborales sobre los que informaré más adelante. ¡Seguimos en contacto!”, haciendo alusión de que ahora se dedicará a sus proyectos personales.

Agradezco a @huchilora y a la familia Corripio (Don Pepín y Manuel), por la oportunidad de ser parte de este importante espacio televisivo y por el trato respetuoso y cercano que siempre me dieron.

Gracias también a tantas personas que por distintos medios me expresaron sus afectos y me hicieron llegar sus críticas, lo que me ayudó a hacer un mejor trabajo. En los próximos días asumiré nuevos compromisos laborales sobre los que informaré más adelante. ¡Seguimos en contacto!

— Javier Cabreja (@javiercabreja) October 2, 2020