Javi Grullón: “Ausencia de la música me estaba creando un vacío, hasta que me pude reencontrar”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actor y cantante dominicano, Javi Grullón, afirmó que mantenerse alejado de la música le estaba creando un vacío, y que aunque se sentía bien con lo que hacia, pudo reencontrarse cuando emprendió nuevamente su proyecto musical.

“Luego de mi separación en el grupo yo continué haciendo otras cosas en el arte, seguí actuando en cine, en teatro y en la televisión, eran cosas que me llenaban por completo, pero la ausencia de la música me estaba creando un vacío”, reconoció el ex integrante del grupo Aura en entrevista con Raymond Moreta para el espacio la Embajada que se trasmite todos los viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Grullón destacó que su primer sencillo titulado “Mil años” representa un nuevo amanecer en su carrera artística, porque a través de este proyecto esta hilvanando y siendo el arquitecto de la historia que él quería contar hace tiempo.

El compositor de “Eres para mí” sostuvo que “yo nunca he parado de trabajar, gracias a Dios, tengo muchas fuentes de trabajo con las cuales cubro mis responsabilidades, pero hubo también muchas fuentes de trabajo que tuve que renunciar para envolverme en el mundo de la música”.

El cantante indicó que en los actuales momentos su foco esta centrado en lo musical, al tiempo de manifestar que quiere pertenecer e introducirse de lleno en el mundo de la música.

Grullón dijo que su formula es entretener en una especie de show explosivo, debido a que tiene la pretensión de que sus canciones sean bailables, aunque también en sus trabajos incluirá temas en balada.

