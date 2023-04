Jatzel Román: “La ciudadanía es clave en el fortalecimiento institucional”

EL. NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS- El embajador y vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), Jatzel Román, manifestó que para avanzar hacia el fortalecimiento institucional de un país se necesita una ciudadanía crítica y presente.

El joven político se expresó en esos términos durante su participación como ponente invitado en la Conferencia Anual de Partidos Políticos que organiza el Instituto Nacional Demócrata (NDI) con sede en Estados Unidos, realizada en el marco de la II Cumbre por la Democracia.

Román, quien es actualmente aspirante a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional en República Dominicana, durante su participación expuso acerca de su experiencia en la sociedad civil, medios de comunicación y el Poder Ejecutivo como ejemplo de activismo constante desde las trincheras que el momento amerite.

“Estoy convencido que, para avanzar en procura del fortalecimiento institucional, necesitamos partidos políticos fuertes, los cuales hoy solo son posibles con una ciudadanía crítica pero presente. Por eso di el paso al ejecutivo y con eso mismo en mente es que estoy dando el paso rumbo al legislativo”, enfatizó.

Agregó que, “la mitad de mi vida se la he dedicado al activismo, mayormente en oposición y sociedad civil, pero a partir de 2020 me tocó asumir el rol de vicecanciller en área sensible. Desde ahí, tuvimos que lidiar con secuestros de compatriotas en Haití, ciudadanos varados en Ucrania al inicio de la guerra y vidas perdidas por el tráfico ilícito de migrantes. En cada uno de esos casos, dimos la cara, teniendo presente que ya no se trataba de pontificar desde la comodidad sino actuar con responsabilidad”.

Sobre la II Cumbre por la Democracia

Realizada en Washington D.C, Estados Unidos, contó con la participación de 90 representantes de internacionales políticas, centros de pensamiento, organizaciones globales y partidos de diversas ideologías para discutir sobre la creciente polarización, así como iniciativas conjuntas por la libertad.

La conferencia principal del evento estuvo encabezada por Birgitta Ohlsson, ex ministra de Asuntos Europeos en Suecia y directora del programa de partidos políticos en el NDI así como Ryota Jonen, director del Movimiento Mundial por la Democracia. Entre los participantes estuvieron la subsecretaria de Estado americana para Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos, Urza Zeya; el ministro de Comercio Exterior y Desarrollo Internacional de Suecia, Johan Forssell; los congresistas americanos Rodney Davis del Partido Republicano y Donna Edwards del Demócrata; el director de diálogo partidario internacional de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, Marcel Schepp al igual que el coordinador Global de la Alianza Progresista, Conny Reuter y el secretario general de la Internacional Liberal, William Townsend.

Mientras que el panel estuvo a cargo del Movimiento Mundial por la Democracia, la diputada bosnia, Vedrana Vujovic y la directora de Programas de Yaga África, Cynthia Mbamalu de Nigeria, moderado por Lisbeth Pilegaard, directora ejecutiva del Instituto Danés para Partido y Democracia.

Relacionado