Jatnna Tavárez: Un camino de superación y éxito impulsado por actitud y fe

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La reconocida comunicadora Jatnna Tavárez compartió un conmovedor recorrido de superación y logros personales, brindando su visión sobre la relevancia de la actitud y la fe en el camino hacia el éxito.

Durante una entrevista exclusiva con la coach Lolita Suarez, Tavárez destacó cómo su madre le enseñó que la actitud puede marcar una diferencia trascendental en la vida, transmitiéndole la importancia de enfrentar obstáculos en la carrera de la vida, que se asemeja a un relevante relevo.

“Lo más grande de la vida es pasarte el resto de la misma diciendo qué habría pasado, no permitir que el miedo te detenga. En una ocasión me preguntaron cuál era mi mayor temor y mi respuesta fue que mi mayor temor es permitir que el miedo me detenga”, confesó.

La comunicadora fue entrevistada en el programa «Atrévete a Transfórmarte», transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde instó a las personas a no permitir que el miedo paralice sus esfuerzos por alcanzar objetivos valiosos y edificantes, sobre todo porque todos luchan contra esta emoción común en algún momento de la vida.

(Ver programa).

«Eso es una cuestión de filosofía de vida y de actitud», mencionó Tavárez, mientras destacaba cómo ha enfrentado desafíos y ha resurgido de tropiezos, recordando siempre las sabias palabras de su madre sobre sacudir el polvo de las rodillas y seguir adelante.

La versátil comunicadora, quien también tiene una carrera como actriz, dijo ver cada obstáculo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento porque entiende que las dificultades pueden transformarse en ganancias cuando se abordan con el enfoque adecuado.

En respuesta a la pregunta sobre cómo logró destacarse en un entorno comunicacional altamente competitivo, donde demostrar el talento era clave, Tavárez subrayó su profunda creencia en haber sido bendecida y guiada por una divina bendición.

En ese tenor, recordó cómo su ingreso al mundo de la comunicación se inició con un respaldo significativo de doña Milady Cabral, quien percibió su potencial desde el comienzo, a pesar de sus estudios en arquitectura y derecho.

Desde el primer día en que incursionó en la comunicación, Tavárez contó que se sintió inmediatamente atraída por su dinamismo e inspiración y su travesía en este mundo, que comenzó en Rahintel (Radio HIN Televisión), la hizo ser beneficiada con una formación invaluable. En este entorno, se cruzó con destacados mentores como Elis Pérez, Ramón Colombo, Manolo Quiroz y otras reconocidas figuras influyeron en su desarrollo profesional.

“Cuando tú estás al lado de personas de esa magnitud, aparte de que a mí me gusta que se asuma un compromiso, es bien hecho o mejor no hacerlo; cuando tú estás al lado, tú lo haces bien o lo haces bien, no tienes otra salida”, acotó.

