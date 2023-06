Jatnna Tavárez: El legado de mi generación no se ha perdido

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para Jatnna Tavárez, ha cambiado mucho la forma de comunicar. Antes se desarrollaba en una era romántica, los talentos competían por ser más poéticos y para esto el afán era enriquecer su acervo cultural cada día más, en cambio hoy cada 15 días tenemos un aparato nuevo, no hay tiempo que perder, la demanda de información ha aumentado, llevando a los comunicadores a crear la mayor cantidad de contenido en el menor tiempo posible.

En una entrevista realizada en el Podcast E’ta E’La Vuelta, que forma parte de El Nuevo Diario Podcast, explicó que en estos tiempos la comunicación es demasiado explícita. A pesar de que ha existido de todo en todos los tiempos, antes reinaba el respeto, aseveró Tavárez.

Sobre mejorar la situación actual en los medios, acotó que no es necesario crear leyes ni reglamentos nuevos, basta con aplicar «lo que tenemos» y hacer funcionar las instituciones existentes por el bienestar de todos los ciudadanos, en especial de los niños.

Jatnna Tavárez, quien es una de las dominicanas más admiradas, comentó además que a pesar de que las redes sociales son un complemento importante, considera que la televisión es el medio por excelencia y el idóneo para llegar a las masas, y aseguró que el contenido en estos medios debe ser constructivo y sus actores deben asumir el compromiso de dejar una impronta.

A pesar de que la comunicación actual es más fugaz y explícita, a su entender el legado de los comunicadores de su generación no se ha perdido, a pesar de que impera el sensacionalismo que llama la atención de los usuarios, pero, a su entender, el mensaje no perdura. Manifestó que un indicador de esto es la alta rotación de personas que han pasado por los medios de comunicación que hoy en día no están.

Entre los comunicadores de la nueva generación que llegaron para quedarse, nombró a Pamela Sued, Miralba Ruiz, Karina Larrauri, Iamdra Fermín, Nahiony Reyes, Joel López, Lisa Blanco, Luz García, Colombia Alcántara, entre otros; a quienes resaltó por su talento y el gran trabajo que hacen en los medios de comunicación actualmente.

La comunicadora indicó que el mejor sinónimo de la calidad es la permanencia y que para alcanzar el éxito hay que ir de la mano con la disciplina y ayudarse con el talento, porque los espectadores idealizan a las figuras públicas.

Cuenta que le fue difícil adaptarse a la de las redes sociales, al punto de tener que solicitar asesoría de algunos comunicadores para dar el salto y ponerse en eso.

Afirmó que usa las redes sociales como complemento para temas profesionales, manteniendo en total privacidad su vida personal.

Explicó que a pesar de que la televisión requiere de gran esfuerzo aunque sea un programa semanal, como es su caso, debe dedicar la semana completa a trabajar junto a su equipo de producción.

Sobre política

Tavárez le manifestó al elenco de E´ta E´ La Vuelta que es abogada con maestría en ciencias políticas y que a pesar de su capacitación académica no se siente preparada para participar en política, confesó que le genera pánico.

Cree en el trabajo solidario y visualiza la política como una gran plataforma para realizar un trabajo social extraordinario. Considera además, que cada uno debe construir desde el hacer, accionar en el ejercicio de una ciudadanía responsable, por encima de la pasión desbordada e irracional que genera la política.

Al ser cuestionada por la inseguridad y violencia que azotan a la sociedad dominicana, declaró que esperaba que la pandemia sacaría lo mejor de las personas, pero entiende fue lo contrario.

Dijo que la violencia siempre ha existido pero que existe un círculo vicioso con el que hay que romper y es el machismo, donde el hombre ve a la mujer como una propiedad. Agregó que ha participado en encuestas con UNICEF donde se puede palpar la cruda realidad en este tema desde el seno del hogar.

También indicó que es necesaria una profilaxis en las instituciones del orden, quienes conocen bien a los que delinquen y no hacen para atraparlos en muchos casos, mostrándose como cómplices en vez de asumir su rol de protectores del orden.

Sobre educación

Para Tavárez lograr transformaciones reales a través de la educación es algo que no da resultados a corto plazo pero hay que empezar.

Deploró que hayan quitado la moral y cívica del sistema educativo y no exista instrucción sobre educación sexual y el embarazo en adolescentes. Describió esta situación como un problema difícil que no debe hacer claudicar, sino, seguir insistiendo, iniciando por los hogares.

Sobre su tiempo libre

La comunicadora destacó que disfruta dedicar tiempo para compartir con sus familiares, jugar dominó y ver series con su hija y hacer de chofer de esta los domingos de María Manuela, a quien definió como excelente estudiante y amante de la lectura con agudeza crítica a la hora de conversar.

Sobre el amor

Confesó estar abierta a enamorarse, que es bueno tener un compañero cuya relación nazca espontáneamente y describió que el amor es bonito y más cuando hay confianza y respeto.

Al finalizar el encuentro, dijo que ama a la juventud y que cree que no es cierto que esté perdida. Invitó a los jóvenes a diseñar su propia puerta en caso de que toquen y no les abran, dijo estamos en la era de la creatividad y los sueños pueden ser alcanzados, así como ella lo logró.

La laureada estrella de la comunicación compartió esta y otras informaciones en Eta E La Vuelta Podcast, de la plataforma El Nuevo Diario Podcast, que producen la diputada Juliana O’Neal, la empresaria Christy Liz, el abogado, político y comunicador, Julio Samuel Sierra y el comunicador Miguel Ángel Sandoval De León, quien es estratega de Marketing Digital.

Relacionado