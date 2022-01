Jatnna Tavárez apoya la lucha contra corrupción, pero respetando debido proceso sin que se politice

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La productora y presentadora de televisión Jatnna Tavárez indicó este domingo que apoya la lucha de persecución y castigo contra la corrupción en la administración pública, siempre y cuando se respete el debido proceso y no se politice.

Tavárez sostuvo que le parece fantástico que la población se ha haya empoderado de ese reclamo, ya que ella es una mujer que ha estado trabajando sin parar desde que tiene 16 años, y sabe cuánto trabajo da ganarse un peso y, sobre todo, tu cumplir con tus obligaciones.

La productora del popular espacio “Con Jatnna” agregó que da mucha rabia y coraje cuando ve que una persona que comenzó ayer, de repente, tiene fortunas incalculables, y encima de eso te la enrostran en la cara.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, la profesional del derecho deploró que eso se produzca en un país que la mayoría de su población vive en condiciones vulnerables.

Añadió que, más aún, como está la situación de la inflación, a ese segmento poblacional lo que gana ni siquiera le alcanza para completar la canasta familiar, y eso le parece injusto.

“Me parece fantástico que como pueblo nos hayamos empoderado, me parece muy bueno que la corrupción se persiga, siempre y cuando se respete el debido proceso, y aquí te está hablando la abogada, y siempre y cuando no se politice el ejercicio de la justicia, y de las autoridades que tienen que ver con darle curso a la justicia”, insistió la comunicadora.

Reiteró que le parece muy bien que se estén dando pasos, y que se esté combatiendo una corrupción que tiene décadas, porque esto no es solo del recién pasado gobierno, una corrupción normalizada, por aquello de que “si va a robar, roba mucho”.

Recodó que, en sus años de estudiante de derecho, cuando cursaba el décimo semestre, subió al estrado como abogada del Estado a defender a un ciudadano que tenía dos años preso en la Victoria porque se presumía se había robado un tanque de gas, y comenzó sus argumentos “felicitando” la actuación de la Policía por lo rápida y “eficiente” que había sido al detener a un infeliz que era inocente.

“Y te doy este ejemplo, que fue mi primera experiencia en estrado, pero tu dice, oye eso está pasando, justicia se refiere a todos y todas por igual, esa venda es un simulacro en nuestro país”, lamentó.

Tavárez explicó que ahora se está viendo un movimiento nuevo, diferente, para ver si se cambia el mensaje de “si va a robar roba mucho”, porque eso no puede se.

“Porque da mucho trabajo ganarse el peso, pagar impuestos de manera interminable, para ver que alegremente otro se lo lleva, te lo enrostran en la cara, y quizás los servicios que debe recibir a cambio, no sean los mejores, pero vamos cambiando y no se puede ser pesimista”, acotó.

Reconoció que se ha demostrado gran independencia, sobre todo del presidente Luis Abinader, pero dijo que no quisiera que se dejaran de respetar los debidos procesos, porque entonces se va a desvirtuar lo que se está haciendo, y caeríamos de nuevo en la desconfianza, y eso no puede ser.

Ofertas de candidaturas

Como figura pública de gran trascendencia en los medios de comunicación, y con una conducta profesional y personal ejemplar, Jatnna Tavárez no ha estado exenta del cortejo de los partidos políticos, los cuales le han ofrecido varias candidaturas.

“Me han ofrecido de todo, no desde ahora, eso mismo, diputaciones, senaduría, la vicealcaldía me la han ofrecido tres veces de dos partidos diferentes, con eso te lo digo todo, puestos, inclusive, a nivel gubernamental”, reveló la veterana comunicadora.

Dijo que, con un título de abogada y maestría en Ciencia Política sin embargo entiende que lo que estudió en teoría, dista mucho de lo que ve en la práctica.

“Las cosas han cambiado, y me gusta mucho que ahora tu está viendo gente más joven dando el paso y atreviéndose, que yo sé que antes no se habían atrevido, porque es muy difícil que después que tu te pasa la vida asumiendo una actitud vertical, y esa política destapando pasiones, dar el paso se hacía muy difícil”, admitió.

Precisó que para poder optar por cualquier cargo electivo hay que pertenecer a una plataforma política determinada, y cuando se mete en el color blanco, los rojos, amarillos y verdes te pueden despotricar.

“Y yo como que no he estado preparada para eso, y creo que mucha gente joven muy valiosa no se había atrevido a dar ese paso justamente por eso”, argumentó Jatnna Tavávares.

Señaló que para participar en política hay que tener una coraza muy especial y hay que estar preparada para eso, pero, a veces piensa si no es irresponsable de su parte no dar el paso por un temor.

Tavárez concibe la política como una gran plataforma para servir en macro, hacer cosas grandes para beneficiar a más gente.

“Yo no digo de esta agua no voy a beber porque nunca me gusta ser tan radical, pero hasta ahora es lo que me ha detenido, mañana no sé, siempre que pueda seguir desde la comunicación sirviendo y haciendo lo que hago, pues por aquí me quedo tranquilita”, puntualizó.

Critica obscenidades usadas en medios de comunicación, redes sociales y ciertos temas musicales

A Jatnna Tavárez le preocupa el uso de palabras obscenas en los medios de comunicación, las redes sociales y temas musicales, sobre todo en el género urbano.

“Es terrible, es lamentable, de verdad te da desilusión, porque uno en estos medios tanto tiempo ha tratado de pensar más allá de uno mismo, o sea, es luchar por nuestro medio, porque uno desde su lugar haya logrado eso, hacer crecer la industria, entonces cuando yo veo la forma que se está comunicando, y no estoy generalizando, pero entiendo que aquí hay normas, leyes y reglamentos que se pueden hacer cumplir”, manifestó.

La productora explicó que, sin embargo, no se hacen cumplir y en casos extremos cuando ya es una barbaridad tan grande lo que sucede, se buscan culpables favoritos.

“Entonces, y creo en la equidad, creo que hay que tomar en cuenta esas palabrotas que se dicen a cualquier hora, porque ya no hay respeto, al contrario, se entiende y se estima que son más contundentes los planteamientos cuando vienen acompañados del pito, y de las malas palabras, eso no puede ser”, lamentó.

La comunicadora agregó que “en el caso de las canciones es igual, por favor, ese ritmo que es una realidad, que es lo que están escuchando toda la juventud y los niños, no estoy en contra de eso, pero sí de las barbaridades que se dicen que yo no me atrevo a repetir, porque son una vergüenza”.

Pidió a la Comisión de Espectáculo cumplir con lo que tiene que hacer para adecentar nuestros medios, porque todo se puede decir, hay forma de hacerlo, y no se tiene que poner a nadie contra la pared y mucho menos insultarlo.

